Cosa fare nel fine settimana a Perugia e provincia, tutti gli eventi

Dalla musica classica a quella disco, dagli eventi per il Giro d'Italia alle mostre d'arte e di gioielli artigianali, fino al grande ritorno degli amati tour enogastronomici: non c'è spazio per la noia nel weeke-end, ma sempre all'insegna delle norme anti-Covid

Con l'allentarsi delle misure di contenimento sanitario per evitare il diffondersi del Covid-19, ma sempre all'insegna della prudenza, riparte anche la macchina degli eventi fruibili in presenza a Perugia e dintorni. E ce n'è davvero per tutti i gusti.

Il fine settimana, meteo permettendo, vedrà infatti molte occasioni di svago e divertimento all'insegna di ogni tipo di passione: cultura, arte, scienza e sport, sia per grandi che per bambini.

Si comincia dalla città di Perugia, dove per gli amanti della musica ci sarà la possibilità di godere delle note della Namaste Ensemble presso la Cappella dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia. Sulle note della musica classica, inoltre, prosegue con un altro concerto "La grande classica al Borgo" di Sant'Antonio-Porta Pesa.

Di tutt'altro genere, ma non meno armonioso, il dj Joe T Vannelli offrirà i suoi sound in diretta web dalla Torre degli Sciri, in questo caso ancora in solitaria (riapertura delle disco dal 1 giugno).

Per gli amanti dello sport, imperdibili le iniziative di "Aspettando il giro", che scandiranno l'attesa del passaggio della tappa perugina del Giro d'Italia.

Nel fine settimana tante mostre riapriranno i battenti: tra le esposizioni da visitare ci sarò quella di Giuliano Giuman all'Accademia delle Belle Arti; anche a Spoleto nel fine settimana e per tutto il mese di Maggio, saranno visitabili varie mostre anche grazie alla speciale Spoleto Card. Spostandoci a Foligno, andrà finalmente in scena Candiotti Expo, mostra del gioiello artigianale. Unalunga serie di eventi sul mondo della ceramica sarà inaugurata a Deruta, con il "Borgo delle Arti".

Passando ad altro modo di vivere il fine settimana, per chi ama le passeggiate tra le meraviglie dell'arte e della storia, i luoghi del FAI sono pronti a incantare; oppure, per chi ama i tour enogastronomici, sono riprese le esperienze vitivinicole anche presso le Cantine Lungarotti.

Per quanti invece amano le iniziative di carattere sociale, ad Assisi si terrà la consegna di un importante premio intitolato a San Francesco e Carlo Acutis. il sentimento religioso, invece, potrà essere alimentato dalla celebrazione della festa dell'Ascensione presso il territorio di Santa Maria Tiberina.

Insomma, sabato e domenica non c'è posto per la noia!