Cosa c'è da fare l'8 Dicembre a Perugia e dintorni, tante proposte per grandi e piccoli

Quando arriva l'8 Dicembre per la maggior parte degli italiani scatta ufficialmente l'ora di preparasi al Natale: chi tira fuori e addobba l'albero, chi prepara il presepe, chi invita amici e parenti per sancire l'avvio ufficiale di quel periodo dell'anno in cui si possono trascorrere al cuni giorni di riposo in famiglia.

Nella giornata dell'8 Dicembre, in cui la tradizione cattolica celebra l'Immacolata Concezione della Vergine Maria, scuole e uffici pubblici, così come molte attività lavorative, rimangono chiusi: ecco allora una serie di idee per trascorrere dei bei momenti in giro per le tante occasioni ed eventi preenti sui nostri territori, in sicurezza ma finalmente in libertà.

Prende il via proprio l'8 Dicembre a Perugia Open District, un'intera via (quella di Corso Garibaldi, in centro) all'insegna di musica, cinema, visite guidate ed altri eventi a tema natalizio, per grandi e piccoli.

Sempre per i più piccoli, ma adatto a tutti i pubblici, ad Assisi il Bosco di San Francesco si animerà per due eventi speciali, il primo dei quali sarà un concerto di una giovanissima band musicale proprio per l'8 Dicembre.

Nella città serafica prenderà il via ufficialmente nel giorno dell'Immacolata il Natale di Francesco; all'insegna della tradizione musicale natalizia si inaugura l'8 Dicembre a Cannara il Natale, che vedrà l'apice degli eventi il 23 con l'arrivo di Babbo Natale via fiume.

Un anticipo musicale quello del 7 Dimcembre, a Foligno, dove andrà in scena Enrico Capuano con la sua musica tra folk e rock. Sempre il 7 Dicembre, ore 18.30, a Cascia si terrà il Sacred Concert di Duke Ellington, realizzato per l'occasione da un'esnsemble musicale d'eccezione.

Si accenderanno per lasciare tutti con il naso all'insù le luminarie natalizie in tutta la città a Gualdo Tadino, nella stessa data in cui anche a Nocera Umbra, entrata da poco a far parte dei "Borghi più belli d'Italia", sarà dato il via ufficialmente a tutti gli eventi natalizi.