"Sei gocce d'olio", una full immersion per scoprire i segreti dell'extravergine di oliva

Un corso di avvicinamento all’olio extravergine di oliva, in collaborazione con l’Associazione internazionale ristoranti dell’olio, destinato a chi vuole saperne di più sull'olio evo e sulla sua produzione, e per chi desidera sperimentare l'assaggio dell'olio di qualità. Un percorso formativo per offrire, dunque, un bagaglio tecnico e culturale che consente di acquisire competenze spendibili nel mondo del food.

Il corso viene organizzato a Il Frantoio di Assisi, un ristorante tra tradizione e innovazione, ricerca e creatività gastronomica, diventato un hub dell’olio extravergine di oliva, un crocevia delle cultivar. Qui l’oro verde, da sempre considerato condimento per eccellenza nella dieta Mediterranea, grazie al food concept dello chef Lorenzo Cantoni, (Ambasciatore del Gusto italiano nel mondo e Miglior Chef Airo 2021) è diventato, infatti, un ingrediente capace di far vibrare ogni piatto. Una filosofia che ha fatto entrare il Frantoio in Guida Michelin e ottenere il riconoscimento di Miglior ristorante d’Italia 2022 dall’associazione Città dell’Olio.

Il corso si svolgerà dal 24 gennaio al 9 febbraio 2023. È rivolto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo dell'olio extra vergine di oliva, imparare ad assaggiarlo e conoscere i suoi abbinamenti. Si articola in 6 lezioni tenute da docenti esperti sulle tematiche della produzione dell'olio extravergine di oliva e delle sue caratteristiche. I partecipanti avranno l'opportunità di assaggiare cultivar di qualità e imparare a distinguerle tra diverse varietà. Un percorso anche sensoriale nell'assaggio dell'olio, dove poter apprendere le tecniche di degustazione e come valutare le caratteristiche organolettiche di un olio. Sarà anche discusso come abbinare l'olio con cibi diversi per ottenere il massimo dal suo sapore e dalle sue proprietà. Il programma è consultabile qui .

Modalità, costi, promo e iscrizioni: 12 ore suddivise in 6 lezioni e cena finale, spalmate dal 24 gennaio al 9 febbraio. La quota di partecipazione è di € 495 e comprende il materiale didattico e la cena finale al ristorante Il Frantoio, a cura dello Chef dell’Olio Airo Lorenzo Cantoni.

Uno sconto del 10% è riservato ai soci Airo Gold, Airo ristoranti e Airo produttori, mentre per quelli Airo Silver è il 5%. La quota deve essere saldata entro il 18 gennaio 2023. Non si effettuano rimborsi oltre dieci giorni precedenti l’inizio del corso.

Il corso si attiva con un numero minimo di corsisti pari a 15. Per altre info e iscrizioni inviare una mail a info@associazioneairo.com oppure contattare direttamente Airo chiamando il 320 0385445.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

I lezione 24 gennaio 2023 ore 18:30-20:30. Docente: Filippo Falugiani, Presidente AIRO

1. L’ABC dell’olio: introduzione al mondo dell’olio.

2. Prove pratiche di assaggio con compilazione guidata della scheda di assaggio.

II lezione 26 gennaio 2023 ore 18:30-20:30. Docente: Sonia Esposto, Professore UNIPG

1. Introduzione all’analisi sensoriale.

2. Prove pratiche di assaggio con compilazione guidata della scheda di assaggio.

III lezione 31 gennaio 2023 ore 18:30-20:30. Docente: Maurizio Pescari, giornalista e scrittore

1. Dall’oliva all’olio.

2. Incontro con un produttore e assaggio degli oli dell’azienda: Azienda agricola Gaudenzi.

IV lezione 2 febbraio 2023 ore 18:30-20:30. Docente: Maurizio Servili, Professore UNIPG

1. Processo di produzione e mondo dei blend e monocultivar.

2. La chimica dell’olio, composizione e aspetti nutraceutici.

V lezione 7 febbraio 2023 ore 18:30-20:30. Docente: Maurizio Pescari, giornalista e scrittore

1. Olioturismo e altre opportunità.

2. Incontro con un produttore e assaggio degli oli dell’azienda: Azienda agricola Decimi.

VI lezione 9 febbraio 2023 ore 18:30-20:30. Docente: Filippo Falugiani, Presidente AIRO

1. L’olio nella ristorazione.

2. Prove pratiche di assaggio con compilazione guidata della scheda di assaggio.

Ore 20:30 cena finale con abbinamento olio-cibo a cura dello Chef Lorenzo Cantoni presso Ristorante il Frantoio.