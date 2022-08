Corso Garibaldi, torna ‘Vinyl Freak(s)’: musiche, musicanti, mercatino dei dischi e street food

Proseguono gli eventi di promozione del quartiere del Borgo d’Oro a Perugia organizzati dal progetto Corso Garibaldi District. Dopo il successo dell’edizione 2022 del “Town Hall Party”, il Festival Rock 'n' Roll di Corso Garibaldi andato in scena alla fine di luglio, domenica 28 agosto e per il secondo anno consecutivo torna ‘Vinyl Freak(s)’: musiche, musicanti, mercatino dei dischi e street food.

Per il quarto evento estivo della stagione ci saranno espositori di vinili e otto ore di musica tra selezioni musicali in vinile e concerti dalle ore 15 alle 23. La manifestazione è ricompresa nella zona che partirà dall'ingresso di Corso Garibaldi, di fronte Palazzo Gallenga, fino piazza Lupattelli, il fulcro principale dell'evento.

Il programma inizia con l'apertura degli stand espositivi di vinili: Caveargento, Musica Musica, Black Marmelade, Dark Side e Picture Disc. Inoltre, si alterneranno in console dj e collezionisti: Mattia Micheli, Stefano Tucci, MoM1969 aka il Cardinale, Disco Prepotente, Greppo Blaster e Vicky. Spazio anche alla musica dal vivo con due concerti: Midi Surf Extravaganza e Tormenta 3000.

Dalle ore 16 alle 17.30 merenda di quartiere con gli immancabili street food da tutto il mondo di Corso Garibaldi, mentre dalle 18.30 in poi sarà attivato per tutta la sera il circuito di cibi etnici e non solo della via per aperitivo e cena.