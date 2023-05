Corso Garibaldi District, pronto il cartellone della terza edizione

Per la terza stagione torna il cartellone di eventi estivi targato Corso Garibaldi District. Iniziativa che ha portato in poco tempo ad una vitalità del quartiere perugino di Corso Garibaldi e del Borgo d’Oro. Al centro da alcuni anni di un’operazione di riqualificazione culturale, sociale, urbana e commerciale, questa importante area del centro storico cittadino sarà quindi ancora sotto i riflettori.

Merito di una serie di azioni che hanno rivitalizzato questa parte di Perugia. E dopo il successo delle due precedenti stagioni, torna anche quest’anno per la terza volta il cartellone di eventi estivi organizzati dall'associazione AssoGaribaldi, in collaborazione con l'associazione "Vivi Il Borgo" e il patrocinio del Comune di Perugia, e con il contributo delle attività commerciali di corso Garibaldi e di Coop Centro Italia.

Sulla base dell'esperienza maturata a partire dall'estate 2017, l'Associazione AssoGaribaldi propone quindi ancora numerosi appuntamenti che hanno come obiettivo la promozione del quartiere e l'ulteriore spinta allo sviluppo socio-economico del Borgo di Porta Sant'Angelo.

Sabato 6 maggio si comincia con “Vinyl Freak(s)”, mostra-mercato del vinile. Per il quarto anno consecutivo si svolgerà lungo corso Garibaldi e in Piazza Lupattelli, con espositori umbri e di fuori regione: tra i locali parteciperà Caveargento insieme ad altri negozi di dischi umbri. Si svolgerà dalle ore 15 alle ore 24 con selezione rigorosamente in vinile di 8 collezionisti per un totale di 9 ore di musica e con esibizione musicale live di Pulsar (progetto audiovisivo di musica elettronica a cura di Leonardo Pucci) in piazza Lupattelli alle 19 e concerto finale di Rocco Zulevi and the Moonfishes alle ore 21.30. Dalle ore 16 alle 17.30 merenda di quartiere con i street food dell’area. Dalle ore 18.30 in poi sarà attivato per tutta la sera il circuito di street food della via per aperitivo e cena.

Domenica 14 maggio in programma il primo “Pranzo di Quartiere”, che tornerà poi a metà settembre alla fine della stagione di appuntamenti. Torna quindi il tradizionale incontro ormai tra residenti e avventori abituali voluto per fare comunità, per non lasciare sole piazze e vie della città e come forma di finanziamento delle manifestazioni del quartiere. Un pranzo organizzato in collaborazione con tutti i ristoranti della via con l'obiettivo di rafforzare e creare rapporti all'interno della comunità di riferimento del quartiere e come forma di autofinanziamento.

Sabato 3 giugno torna “La Marcia dei Mille Calici”, con le giovani, nuove ed intraprendenti cantine vitivinicole artigianali del territorio regionale. Manifestazione che, dopo il successo delle due precedenti edizioni passate, ospiterà quindi ancora un insieme di “piccole” cantine umbre, con lo scopo di promuovere anche le giovani e nuove realtà vitivinicole del territorio con degustazioni nei vari ristoranti con cena a tema e street food abbinati.

Venerdì 23 giugno sarà la volta della “Mezzanotte Arcobaleno in Corso Garibaldi”, la sera prima del Pride a Perugia (in collaborazione con Omphalos Lgbti).

A fine luglio toccherà all’edizione 2023 di “Todo Mundo”, con il cinema internazionale legato alle varie cucine etniche del quartiere e un concerto. Il festival vede come capofila l'associazione MenteGlocale.

Sabato 9 settembre, appuntamento con la mostra-mercato del piccolo artigianato artistico “Artisanat de rue”. Corso Garibaldi District punta, infatti, a riqualificare il quartiere anche attraverso l'organizzazione dell’ormai tradizionale “mercatino artigianale”.

Una ricca stagione che si caratterizza così come un ulteriore passo in avanti di un percorso di rilancio messo in atto da chi vive il quartiere ogni giorno. L’inversione di tendenza di un quartiere che è tornato a vivere è ormai sotto gli occhi di tutti con i primi risultati concreti, tra eventi, lavori di riqualificazione e riaperture di attività commerciali e non, grazie anche ad un progetto che ha messo in rete idee, forze e visioni per un obiettivo comune.

Senza contare anche il recente arrivo in piazza Puletti (davanti all’Università per Stranieri e all’inizio di Corso Garibaldi) del Mercato dell’Arco Etrusco (mercato settimanale agricolo non convenzionale di Cia Umbria che si svolge ogni venerdì).

Le prime iniziative risalgono all’estate del 2017 con eventi spontanei ed in forma non associativa con il contributo dei commercianti stessi di Corso Garibaldi, con l’appoggio della storica associazione Vivi Il Borgo: commercianti e residenti che poi si sono uniti in associazione AssoGaribaldi dando vita nel settembre del 2020 al progetto Corso Garibaldi Disctrict, realtà che da quel momento in poi ha gestito le manifestazioni e le iniziative di riqualificazione in stretta collaborazione con “Vivi Il Borgo” e con il patrocinio e sostegno del Comune di Perugia.

Da segnalare che il processo messo in atto ha avviato un ritorno alla normalità e prodotto l’apertura di nuove attività negli ultimi 4 anni. L’area di Corso Garibaldi e la centrale piazza Lupatelli, si caratterizzano inoltre per essere l'unico punto della città dove trovare non solo cucine e cibi da tutto il mondo (una sorta di street food di quartiere) ma un melting pot di culture, per un processo di inclusione vera che si sta realizzando.

Solo in quest’area di Perugia si possono infatti trovare, a distanza di pochi metri una dall’altra, proposte di cucina africana, cinese, taiwanese, palestinese, venezuelana, greca e naturalmente italiana.

Nell’ottica di questo rilancio e riqualificazione, sempre sabato 6 maggio, alle ore 17:30 (presso “Il Giardino”, via dei Pellari 20, traversa di Corso Garibaldi) è in programma la presentazione di “Borgo SA! partecipa e progetta”, il nuovo progetto voluto dall’Amministrazione comunale per elaborare strategie e disegnare i futuri preferibili per l’importante quartiere storico perugino.

Dove “sa” si riferisce a “Sant’Angelo” ma allude pienamente all’importante “sapere” diffuso di chi abita il borgo.

Per sviluppare questo progetto il Comune di Perugia ha coinvolto il Dipartimento di Scienze politiche di Unipg, con l’intento di attivare un laboratorio permanente di progettazione partecipata, aperto a tutti i cittadini, basato su approcci e metodologie già sperimentati dallo stesso gruppo universitario in altri quartieri, come a San Marco e a Ponte San Giovanni.

Il progetto, che si propone di partire da un’analisi critica collettiva della situazione attuale e dalla condivisione dei valori presenti nel quartiere, utili a elaborare in forma partecipata gli scenari futuri auspicabili e le possibili azioni da intraprendere sia sul breve che sul medio-lungo periodo, verrà presentato alla presenza del sindaco Andrea Romizi, dell’assessore all’Urbanistica Margherita Scoccia e dall’assessore allo Sviluppo economico e turismo Gabriele Giottoli.

Saranno inoltre presenti le associazioni attive nel quartiere, che hanno fortemente voluto l’attivazione di forme di progettazione partecipata e che sono pienamente coinvolte nel laboratorio permanente con un ruolo attivo importante; in particolare per l’associazione “Vivi il Borgo” sarà presente Martina Barro, Primo Tenca per la “Società operaia mutuo soccorso” e Fabrizio Ciancaleoni per l’associazione “AssoGaribaldi”.

Il gruppo di ricerca universitario, coordinato da Mariano Sartore, illustrerà sinteticamente le finalità del progetto, le metodologie e la tempistica prevista, così come i risultati attesi.

Scopo dell’incontro di sabato, aperto a tutti, è quello di coinvolgere quanti più “abitanti” è possibile, così da poter dimostrare non solo che “il Borgo sa” ma anche che “partecipa e progetta!”.