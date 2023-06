Corso Garibaldi District: Mezzanotte bianca e La Marcia dei Mille calici per l'ultimo weekend di giugno

Prezzo non disponibile

Due le giornate di festa e promozione del quartiere di Perugia di corso Garibaldi con “La mezzanotte arcobaleno” (venerdì 23 giugno) e “La marcia dei mille calici” (sabato 24 giugno).

Proseguono quindi gli eventi targati Corso Garibaldi District, per arricchire l’estate 2023 di Perugia, con il progetto che punta alla riqualificazione culturale, sociale, urbana e commerciale del quartiere perugino del Borgo d’Oro.

Da maggio a settembre un ricco cartellone di iniziative ideate e promosse dall'Associazione Assogaribaldi: concerti, mercatini artigianali, proiezioni cinematografiche, pranzi di quartiere, degustazioni di eccellenze locali e cibi da tutti il mondo. Dopo la “Vinyl Freak(s)”, con la mostra-mercato del vinile, e il primo “Pranzo di quartiere” nel maggio scorso, ora arriva una due giorni molto intensa.

Venerdì 23 giugno dalle ore 19 sarà festeggiata la notte prima del “Perugia Pride” con “La mezzanotte arcobaleno”: uno spettacolo di musica e colori in una delle principali vie e aree storiche di Perugia come Corso Garibaldi, in attesa del grande corteo di sabato 24 giugno tra drag show, selezione musicale e tanti colori. Ospite lo staff resident del BeQueer con le drag queen Lala Marie e MissNerva e il DJ Salvo Venditti.

Una serata dedicata all'inclusione e alla libertà immersi nell'atmosfera di uno dei borghi più suggestivi di Perugia e allietati dalle proposte culinarie di ristoranti e street food da vari paesi del mondo, dall'Europa all'oriente alla tradizionale cucina italiana.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Assogaribaldi, gli esercenti della via, Umbria Pride, Omphalos LGBTI, e con il supporto di Coop Centro Italia sezioni Soci Coop Perugia 1.

Sabato 24 giugno toccherà invece all’ormai tradizionale "La marcia dei mille calici", manifestazione che si terrà lungo la prima parte di Corso Garibaldi, in piazza Lupattelli e via dei Pellari. L’obiettivo è quello di promuovere e conciliare lo sviluppo economico-sociale del borgo con la promozione di alcune delle nuove e giovani cantine di vino del territorio, a volte poco conosciute, che uniscono rispetto del territorio e un sistema di produzione di vino biologico e in alcuni casi biodinamico.

Sabato sera, per un percorso eno-gastronomico nel quartiere, protagoniste quindi le giovani cantine del territorio (Cantina Cenci, LumiLuna, Montecorneo 570, Fattoria Mani di Luna, La Casa Dei Cini, Casa Ciliani) e le cucine dei ristoranti e street food da diverse parti del mondo.

L'organizzazione è a cura dell'associazione Assogaribaldi con il contributo dei commercianti di Corso Garibaldi in collaborazione con l'associazione Vivi il Borgo. Dalle ore 18 sarà possibile cenare lungo la via con le diverse e multietniche cucine dei vari ristoranti della zona.