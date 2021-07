INVIATO CITTADINO Respighi, Sulpizi, Perrucci e Peronelli per un un viaggio musicale a quattro mani all’Auditorium Marianum di corso Cavour

Respighi, Sulpizi, Perrucci e Peronelli per un viaggio musicale a quattro mani, e a due pianoforti, all’Auditorium Marianum di corso Cavour.

Un repertorio interamente dedicato a compositori del Novecento, che ha visto al pianoforte Gabriella Rivelli e Maria Ponomaryova, eccellenze della tastiera.

La Rivelli, pianista da sempre molto apprezzata, è docente dei Corsi di Pianoforte, Duo Pianistico, Pianoforte contemporaneo e Pianoforte e Orchestra presso il Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia.

Di Maria Ponomaryova abbiamo più volte parlato per averla vista, apprezzata e sentita, in diverse performance come accompagnatrice e in concerto solista alla Stranieri.

Dedicatario dell’evento: l’indimenticabile monsignor Francesco Spingola, che tanto si è adoperato per la formazione di tanti giovani e per dare lustro alla scuola fondata da monsignor Luigi Squartini.

“L’esecuzione in prima assoluta di brani dedicati alla pianista stessa da Perrucci e da Peronelli, ha trasmesso grandi emozioni e creato atmosfere suggestive”, commenta l’esperta Patrizia Vescovi.

Che aggiunge: “La ricerca sonora di alto livello, unita ad una notevole sintonia tra le due musiciste, (che si sono alternate sia a quattro mani che a due pianoforti) ha molto colpito il numeroso pubblico, che ha apprezzato la particolarità del programma e la bravura delle artiste”.

Prossimi appuntamenti da non perdere, organizzati dall’Istituto Musicale Diocesano Frescobaldi: il 28 luglio ore 21 presso l’Auditorium con gli allievi del M° Matteucci ed il 30 luglio presso l’arena Borgobello con l’Ensemble Namaste.