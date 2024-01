Atletica di qualità per la terza edizione della Corsa di San Costanzo

Prezzo non disponibile

Terza edizione per la corsa di San Costanzo tra corso Vannucci e piazza IV Novembre. Presentata la competizione, organizzata dalle società Atletica Perugia Team, Arcs Perugia, Atletica Capanne, Csain Perugia, Avis Perugia, Grifo Runners Perugia è riservata al settore giovanile e promozionale della Fidal.

A presentare l’evento sono stati, nel corso di una conferenza tenutasi nella sala della Vaccara di palazzo dei Priori, l’assessore allo sport Clara Pastorelli e il presidente dell’Atletica Perugia Team Alessandro Sorci. Presenti in sala anche i rappresentanti di tutte le altre società organizzatrici: Sauro Mencaroni (Atletica Capanne), Moreno Bottausci (Csain), Gabriele Ravacchioli (Arcs), Maurizio Billeri (Grifo Runners) e Marco Tortoioli (Avis).

“Sono felice – ha sottolineato l’assessore Pastorelli aprendo l’incontro – perché oggi per questa terza edizione della corsa è riunita tutta l’atletica perugina, un’atletica di qualità”.

Alessandro Sorci, presidente di Atletica Team Perugia e delegato Fidal, ha posto l’accento su tre termini: coralità, radici e gratuità per una vera e propria festa per Perugia.

IL PROGRAMMA

Alle 15 il ritrovo degli atleti e delle giurie in piazza IV Novembre e poi le gare scaglionate secondo le categorie:

- alle 15.40 protagonisti i pulcini M/F nati/e nel 2019-2020 (percorso di 100 metri con partenza dal bar Sandri);

- alle 15.50 toccherà agli esordienti 5 M/F nati/e nel 2017-2018 (percorso di 200 metri con partenza da piazza della Repubblica);

- alle 16 la gara degli esordienti 8 M/F nati/e nel 2015-2016 (percorso di 300 metri con partenza dall’inizio di corso Vannucci);

- alle 16.15 protagonisti gli esordienti 10 M/F nati/e nel 2013-2014 (percorso di 600 metri con partenza e giro intorno alla fontana Maggiore, corso Vannucci e arrivo alla fontana Maggiore);

- alle 16.30 toccherà ai ragazzi/e nati/e nel 2011-2012 (percorso di 800 metri con partenza e giro della fontana Maggiore, corso Vannucci, piazza Italia ed arrivo presso la fontana Maggiore);

Dalle 17 infine sono previste le premiazioni alla presenza del sindaco Romizi e dell’assessore Pastorelli presso la sala della Vaccara.

COME PARTECIPARE

Le iscrizioni sono possibili tramite l’apposito servizio on line della Fidal. Per la sola categoria dei pulcini occorre inviare una mail all’indirizzo ariannamencaroni86@yahoo.it; il termine per le iscrizioni è fissato al giorno venerdì 26 gennaio, ore 20.

Tutti i partecipanti riceveranno una medaglia celebrativa, mentre ai primi classificati (sia nel femminile che nel maschile) sarà assegnato un trofeo. Un trofeo infine sarà assegnato anche alla società che avrà schierato il maggior numero di partecipanti.

Per informazioni è possibile contattare Alessandro Sorci al numero 3386676300