“Corsa di Braccio” sotto le stelle, a Montone il 10 Giugno la suggestiva podistica in notturna

Sta per prendere il via la corsa podistica in notturna più suggestiva dell'Umbria. E’ tutto pronto a Montone, infatti, per la sesta edizione della “Corsa di Braccio da Montone”, gara competitiva di circa 7 km, in programma venerdì 10 giugno.

La manifestazione scatterà alle ore 21, con partenza da viale Carlo Fortebracci in zona Le fonti di Venere, e vedrà impegnati i partecipanti in un percorso cittadino di 3 giri, sia all'interno del centro storico che fuori le mura, con alternanza di tratti in salita e discesa.

L’evento sportivo è organizzato dalla Pietralunga Runners, con il patrocinio del Comune di Montone.

L’iscrizione alla competizione è riservata a coloro che sono in possesso della tessera FIDAL 2022 o di un altro ente di promozione sportiva.

A tutti i partecipanti verrà consegnato un pacco con prodotti alimentari. Ad essere premiati saranno i primi 3 uomini e le prime 3 donne all'arrivo, mentre i primi 4 di ogni categoria riceveranno prodotti tipici e un ulteriore riconoscimento è previsto per il gruppo di atleti più numeroso.