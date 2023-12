La danza delle corti italiane del '400 rivive alla Sala dei Notari

L'Associazione culturale "Il Convivio" e la Compagnia di danza italiana antica Belreguardo organizzano il corso di danza italiana del ’400 (XXIII edizione), che si svolgerà nei giorni sabato 30 dicembre e domenica 31 dicembre 2023, presso la Sala dei Notari, in Piazza IV Novembre, a Perugia.

Il corso offre la possibilità di avvicinarsi alla teoria e alla pratica della danza antica (“ballo” e “bassadanza” in primis), e rappresenta un'ottima occasione, sia per principianti sia per i professionisti del settore, per condividere insieme la gioia del danzare. Ai partecipanti non è richiesta alcuna preparazione specifica.

La particolarità del corso consiste nella presentazione e nella pratica di danze inedite tratte da testi originali del ‘400, la cui rielaborazione rappresenta un’assoluta novità in campo artistico. Queste danze, che vengono fatte “rivivere” per la prima volta, sono ogni anno il frutto di ricerche e studi costanti portati avanti dalla docente Chieko Ono sui manoscritti italiani conservati ancora oggi in diverse biblioteche nel mondo come Perugia, Siena, Vaticano, Parigi, New York. Nei "libri dell’arte del danzare" del XV secolo si trovano infatti trattati tecnici e pratici che includono riferimenti teorici, coreografici e musicali, codificati dai maestri di danza di corte. Imparando lo stile e le regole stabilite dai maestri italiani dell’epoca, potremo far rivivere dunque il Rinascimento sulla nostra pelle con passi e movimenti.

Il corso di danza italiana del '400 è diretto dalla docente Chieko Ono e si svoglerà sabato 30 dicembre 2023, ore 15-17 (sessione pomeridiana), domenica 31 dicembre 2023, ore 10-12 (sessione mattutina). Per informazioni e prenotazione obbligatoria: email belreguardo.ancientdance@gmail.com / tel. 342-7567171.