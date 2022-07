"Corri per Leo", il 4 settembre torna l'evento aperto a tutti per una giornata di festa e sport al Percorso verde di Perugia

Nuova edizione della manifestazione "Corri per Leo" organizzata dalla Fondazione Avanti Tutta per domenica 4 settembre al percorso verde ‘Leonardo Cenci’.

Una manifestazione nata per ricordare il presidente di Avanti Tutta e sensibilizzare sui corretti stili di vita. Dopo una prima edizione prettamente legata alla fase agonistica (CronoLeo) e quella successiva in parte condizionata dalla pandemia, la "Corri per Leo" 2022 si pone l’obiettivo di diventare l’evento podistico di fine estate. Per questo il presidente Federico Cenci, in collaborazione come da tradizione con l’Atletica Avis Perugia, ha pensato di abbinare al percorso competitivo, di circa 10 chilometri, una passeggiata all’interno del percorso verde (3 chilometri circa) aperta a tutti e a quanti vorranno portare un contributo di solidarietà.

"La Corri per Leo - dichiara Federico Cenci, presidente della Fondazione Avanti Tutta - aprirà un settembre ricco di eventi significativi per la nostra Fondazione. Stiamo lavorando per dare un forte impulso a questa manifestazione e renderla fruibile anche per chi vorrà venire al percorso verde a fare una semplice camminata e partecipare ad una giornata di festa all’insegna dello sport e di un corretto stile di vita".

"Continua il nostro impegno - dichiara il consigliere di Atletica Avis Perugia, Marco Tortoioli - al fianco di Avanti Tutta. Leonardo aveva un ottimo rapporto con il presidente Enrico Pompei, che lo ha avviato alla corsa ed è stato a lungo un nostro tesserato. Con lui abbiamo trascorso diversi momenti e soprattutto condiviso il suo messaggio di sport, benessere e solidarietà, che è alla base anche della nostra attività. Quest’anno la Corri per Leo non sarà un appuntamento riservato solo a chi vive la corsa con finalità agoniste, ma una bella occasione per trascorrere una mattinata al percorso verde Un evento proprio aperto a tutti".