Corpus da 34 anni  il cuore del Fitness Perugino: scopri l'offerta riservata ai lettori di Perugia Today

Corpus Fitness & Wellness club è oggi il centro fitness più longevo di Perugia, ed il suo segreto è molto semplice: serietà, professionalità, studio continuo e tanta passione per il benessere globale della persona.

Ciò che la contraddistingue da sempre è la selezione e formazione del proprio TEAM di tecnici e collaboratori, oggi composto quasi esclusivamente da dottori in Scienze Motorie, con varie specializzazioni che consentono di creare una vera squadra di professionisti che sa e può approcciarsi a 360° a tutte le richieste che possono essere gestite in un centro per il benessere e la salute come il fitness metabolico, la preparazione atletica generale è mirata, la correttiva, ginnastica preventiva e adattata, ipertrofia e dimagrimento specifico e ancora tanto altro.

Una Grandissima Sala macchine di 650 m2 attrezzata interamente Technogym con zona isotonica, zona cardio e zona funzionale Omnia, gestito interamente con tecnologia TGS e app MyWellness di Technogym

Spogliatoi per uomini e per donne comprensivi di bagno turco, sala massaggi e ben tre sale per i corsi di cui una interamente attrezzata per attività funzionali.

All'ultimo piano un intera zona dedicata alla riabilitazione e recupero funzionale più la grandissima terrazza/solarium belvedere di 500 m2 dove fare attività outdoor nel periodi più caldi della stagione.

L'abbonamento

Ogni forma di abbonamento permette di usufruire a pieno di tutti i servizi e attività Corpus quali:

Test di efficienza Fisica che comprende: Testa Cardio – Test di Forza – Valutazione posturale.

Progettazione del programma di allenamento personalizzato ogni 6/8 settimane, a seconda degli obbiettivi e strategie di allenamento scelte.

utilizzo di app MyWellness di Tecnhogym con la quale si può interagire con la palestra, visualizzare la scheda di allenamento, allenarsi anche a casa e registrare tutti risultati di allenamento anche se svolti in ambienti extra palestr.

Accesso a tutte le lezioni di fitness di gruppo del palinsesto Corpus visibile e pronatibile anche su app MyWellness

Condizioni

Da effettuare in struttura tesseramento Coni comprensiva di assicurazione x infortuni sportivi con durata 12 mesi dall’attivazione: 25€

Accesso consenti solo in presenza di idonea certificazione medica – CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA SPORTIVA NON AGONISTICA ( dilettantistica)

Cauzione di 15€ per noleggio chiavetta TGS utile ad accesso in palestra e per visualizzare programma di allenamento e registrare risultati (alla restituzione del TGS funzionante, sarà restituita la cauzione)

Validità

Il voucher dovrà essere utilizzato entro 6 mesi dall’acquisto

Come Funziona

1) Acquista l'Offerta (clicca qui per sapere come pagare in 3 rate)

2) Ricevi immediatamente via email il Voucher

3) Presenta il voucher alla reception della palestra per convertirlo in abbonamento e inizia ad allenarti