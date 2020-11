Love Film Festival ai tempi del Covid: la 6ª edizione si divide tra web e tv. Il programma di oggi

Niente querimonie o rimpianti, ma solo ottimismo, quello che fluisce dalla mente e dalle capacità organizzative del patron e direttore artistico Daniele Corvi. Che aveva opportunamente previsto piani di riserva nella probabile ipotesi di chiusure legate alla pandemia da Coronavirus. Consenso generalizzato fra gli amanti del cinema e della cultura, accomunati dalla convinzione che un’interruzione della fortunata kermesse potesse nuocere sensibilmente alla meritoria iniziativa e alla comunità che la segue.

Daremo giornalmente le news su programma e iniziative di rango....

Stamane alle ore 11, conferenza stampa online di apertura con la madrina Lidia Vitale e Claudia Segre (Presidente Global Thinking Foundation). Il tutto sarà in diretta del Comune di Perugia e su Facebook Love Film Festival.

Nel pomeriggio, alle ore 17, Presentazione del libro “Covid. Tutto quello che non sapete sulla pandemia” di Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri con Alessandro Cecchi Paone e Leonardo Varasano in diretta sulla pagina Facebook 'Love Film Festival'. La discussione si potrà seguire, sempre in tempo reale, sull’emittente Tef Channel.

In serata, alle ore 21, Webinar, ossia presentazione-conferenza, sul libro “Clonazione. Profili giuridici” di Daniele Corvi con Laura Agea (Sottosegretario Presidenza dei Ministri per gli Affari europei), Alessandro Cecchi Paone (giornalista e docente universitario), Daica Rometta (avvocato). Coordina Avv. Francesco Gatti, Presidente del Post-Museo della scienza di Perugia), in diretta dalla sede del Museo.

Iniziative, come si vede, di sicuro interesse, che si aprono a temi di ampia portata, tali da investire non solo il mondo dello spettacolo, ma quello delle società contemporanee.