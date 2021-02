Coronavirus, il Bartoccio compie 500 anni e apre online il Carnevale di Perugia

Comparsi per la prima volta in un testo datato 1521, la tradizionale maschera perugina del Bartoccio compie 500 anni. E se domenica scorsa si è svolta con le votazioni su Facebook l'immancabile Gara di Bartocciate, con la vittoria ex aequo di Anna Martellotti (con la bartocciata 'Candelora 2020') e Giovanni Alunni (con 'Il Ritorno del Bartoccio') davanti a Stefano Vicarelli (con 'Nei secoli Bartoccio') e Grifoncella Sofy (con 'Bartocciata primo tentativo'), domani (martedì 2 febbraio) si apriranno ufficialmente a Perugia le Giornate del Bartoccio 2021, quest’anno in versione online per l'emergenza coronavirus.

Come ogni anno sarà lo stesso Bartoccio, impersonato dall’attore Graziano Vinti, ad aprire il carnevale, anche se non sul carro in mezzo alla folla come sempre ma con un video su Youtube e su Facebook in cui arriverà in Piazza e interpreterà la Bartocciata per il 2021, su testo di Renzo Zuccherini, con impietose staffilate satiriche su potenti, governanti, e amministratori, salvo poi raccomandare, come ogni anno, di godersi il carnevale.

Una concisa rivisitazione storica delle vicende del Bartoccio sarà offerta nella 'visita guidata' virtuale, alla mostra “L’immagine del Bartoccio” in programma giovedì 4 febbraio, mentre martedì 9 febbraio, per celebrare il primo Bartoccio, il villano arguto e allusivo, i lettori del Circolo di Perugia della LaAV (Lettori ad Alta Voce), con Daniela Albanese, Carlo Floris, Monica Lipari, Ada Marchesini, Enrico Masciolini, Graziano Vinti, interpreteranno alcuni divertenti dialoghi e strambotti della “Veglia Villanesca”, scritta da Francesco Fonsi nel 1521.

Sabato 6, lunedì 8, mercoledì 10 e venerdì 12 febbraio, il Bartoccio dedicherà gli appuntamenti al ricordo di tre amici scomparsi, che hanno accompagnato e sostenuto le iniziative della Società e delle Giornate del Bartoccio in questi dieci anni: l’attore e scrittore Valter Corelli (6 febbraio, “Il meschino, il brigante e il prete volante”, ricordo di Piergiorgio Giacché; lunedì 8 febbraio video di repertorio in cui lo stesso Corelli canta la canzone del Bartoccio, con la musica di Francesco Ciarfuglia), il disegnatore e fumettista Marco Vergoni (mercoledì 10 febbraio “Striscia la storia”, con Moreno Chiacchiera. Mimmo Coletti e Mauro Pianesi), e, infine, il pittore e cultore di musica popolare Giuseppe Fioroni (con un video di repertorio in cui lo stesso accompagna lo spettacolo di burattini “Bartoccio alla riscossa” con l’organetto).

Giovedì 11 febbraio, in collaborazione con umbriajournaltv.it, sarà riproposto l’ingresso trionfale del Bartoccio in corso Vannucci, con la consegna delle chiavi e lo spettacolo popolare che si è svolto in occasione del Carnevale 2020.

Infine, sabato 13 febbraio lo spettacolo finale a cura di Mario Mirabassi dal titolo “Il Bartoccio e il Bell’Addormentato in Comune” che sarà caratterizzato dalla tradizionale satira che contraddistingue il Bartoccio.