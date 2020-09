Marcia della pace Perugia-Assisi 2020: una 'catena umana' lunga 25 km

Il coronavirus non ferma la marcia della Pace Perugia-Assisi, pronta a trasformarsi in una ‘catena umana’ di 25 km. L'edizione 2020 è stata presentata nella sala stampa del Sacro Convento ed è in programma domenica 11 ottobre (inizio ore 10), quando sarà costretta ad adeguarsi alle disposizioni anti-Covid: i partecipanti saranno statici e confinati in un metro quadrato di superficie, distanziati almeno due metri l’uno dall’altro. La 'catena umana' sarà preceduta dal meeting nazionale “Time for Peace-Time to care” che si svolgerà a Perugia e in tante altre città italiane il 9 e 10 ottobre 2020.

“La catena umana - spiega Flavio Lotti del comitato promotore - è una forte assunzione di responsabilità di fare qualcosa per la pace nell’arco della propria quotidianità. È proprio bello che la Marcia cada una settimana dopo la visita del Papa in Assisi e la firma dell’Enciclica ‘Fratelli tutti’". D'accordo padre Mauro Gambetti: “Questa catena è un esempio di sviluppo, di come una catena umana possa crescere", ha ribadito il custode del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi.