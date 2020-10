Gubbio, mercatini di Natale nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid: il programma

Il coronavirus non fermerà i mercatini di Natale a Gubbio, con il Comune che ha comunicato il programma ricordando come l'evento sarà svolto nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid (tutte le novità in programma sul sito 'www.gubbionatale.it' e sul profilo Instagram @christmasland_gubbio)

Il programma: 21-22 novembre 2020, 28-29 novembre, 5-8 dicembre, 12-13 dicembre, 19-20 dicembre e continuativamente dal 23 dicembre al 6 gennaio (ore 10-20)