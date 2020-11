Gubbio, scattato il conto alla rovescia: ecco quando sarà acceso l'Albero di Natale più grande del mondo

È già scattato il conto alla rovescia a Gubbio, dove il 7 dicembre il Monte Ingino tornerà ad illuminarsi con la sagoma dell’Albero di Natale più Grande del Mondo. "In un momento così difficile della storia dell’umanità - spiegano gli organizzatori - l’Albero di Natale di Gubbio vuol essere un simbolo di speranza e di luce, di calore e vicinanza al Mondo intero".

L’Albero verrà acceso regolarmente il 7 dicembre e resterà acceso fino a domenica 9 gennaio 2021. "Purtroppo quest’anno non sarà possibile svolgere alcuna manifestazione pubblica - si legge ancora in una nota dell'organizzazione -, nel rispetto delle normative anti Covid-19 e soprattutto nel rispetto della sicurezza e salute di tutti. Fiduciosi di fare cosa gradita in questo momento molto difficile, invitiamo tutti a rispettare le norme vigenti e ringraziamo tutta la comunità per il supporto morale e non solo che ci ha sempre dimostrato". L'evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina 'Albero di Natale più Grande del Mondo'.