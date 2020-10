Alchemika 'trasloca' al Parco Santa Margherita: spettacoli nel tendone da circo

Se i grandi eventi sono stati costretti a saltare l'appuntamento con il 2020 a Perugia, resiste invece Alchemika, festival artistico che andrà in scena nel week end con tutte le precauzioni previste da un'edizione rivisitata per rispettare le norme anti-covid e 'traslocando' da via della Viola al Parco Santa Marcgherita. Gli spettacoli, tendone da circo “alchemiko”, sono tutti ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (questo il link per le prenotazioni). Sono previsti posti a sedere assegnati con distanziamento e tutti i dispositivi necessari per sanificazione e sicurezza. La partecipazione all’evento prevede l’obbligo di indossare la mascherina.

ECCO IL PROGRAMMA:

Venerdì 16 ottobre - Ore 21.00: Moni Ovadia in “Meticci”. Viaggio musicale attraverso incontri e risonanze. Con Medistan Ensemble e la partecipazione di Ceja Celen, Vania Mancini e Zingare Spericolate.

Sabato 17 ottobre - Ore 18.30: Compagnia La Sbrindola in “Shock’ em all”. Esilarante spettacolo di giocoleria, equilibrismo e clownerie. Adatto a tutte le età. Ore 21.00: Compagnia Los Filonautas in “Naufraghi per scelta”. Spettacolo di teatro/circo su filo teso. Poesia, tecnica circense e suggestione teatrale creano un mondo onirico coinvolgente adatto per un publico di tutte le età.

Domenica 18 ottobre - Ore 18.30: Compagnia Nando e Maila in “Sonata per tubi”. Arie di musica classica per strumenti inconsueti giocate tra performance di palo cinese, acrobatica, verticalismo, giocoleria e chi più ne ha più ne metta. Adatto a tutte le età. Ore 21.00: Compagnia Duo sulla falsa riga in “La VidaRosa”. Spettacolo di danza aerea e circo - teatro tra sperimentazioni sul partnering al suolo e in aria e importanti momenti attoriali. Spettacolo più complesso ma comunque adatto a tutte le età.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sabato 17 e domenica 18 - Dalle ore 19.00 in poi, in via della Viola e nelle vie limitrofe, sarà possibile incontrare un simpatico personaggio circense, in equilibrio sui trampoli o circondato di bolle di sapone o chissà.