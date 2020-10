'Altrocioccolato' non si ferma, via agli eventi itineranti: cinema e degustazione a San Giustino

Il coronavirus non ferma 'Altrocioccolato', che si mette in marcia e vara un format itinerante. L'edizione 2020 parirà così domenica (11 ottobre) dal Cinema Teatro Astra di San Giustino con l'aperitivo equo solidale e la proiezione (ore 21.30) del documentario 'Le Terre di tutti' (di Emidio di Treviri) e 'Brigate di Solidarietà Attiva' (regia di Ferdinando Amato, presente in sala, e Marilin Mantineo.). Prima (dalle ore 20) l'aperitivo Equo solidale e a kmZero, con i prodotti delle Botteghe del Commercio Equo, delle aziende agricole Le Cascine e Fattoria Urbana Semi del Cuore, i formaggi de La Fattoria di Germagnano e le panificazioni del Mulino dei Renzetti.

IL FILM - Lungo la dorsale appenninica dell’Italia centrale colpita dal sisma del 2016/2017 esistono ancora le proprietà collettive conosciute in Umbria e nelle Marche come Comunanze Agrarie, sopravvissute dentro e tutto attorno al perimetro del Parco Nazionale dei Sibillini fino ai nostri giorni. Per secoli queste istituzioni hanno rappresentato un argine contro la povertà e la fame che ha permesso di fronteggiare le difficoltà connesse alla vita nelle zone impervie e di garantire un utilizzo razionale di pascoli e legname. È a partire dalla testimonianza viva delle donne e degli uomini che abitano quei territori e che hanno fatto dell’isolamento montanaro la propria forza che Le terre di tutti ripercorre la storia recente delle comunanze ponendo significativi interrogativi sul presente e sulla sfida legata alla conservazione del territorio per le generazioni future.

A seguire in presenza del regista, Ferdinando Amato, discussione e dibattito sul ruolo delle proprietà collettive come strumento di salvaguardia e cura della terra, legame uomo-territorio, buone pratiche di sostenibilità sociale e ambientale. La serata è inserita all'interno delle Giornate Regionali del Commercio Equo e Solidale, promosse in collaborazione con La Regione Umbria. Si ringraziano la Coop. Sangiustinese e la gestione di Cinema Astra per la disponibilità e la sensibilità da sempre dimostrate nei confronti della manifestazione. La prenotazione è obbligatoria, posti limitati (per info e prenotazioni: 349 319 1176 (Whatsapp) - info@astrazioni.net)

A breve sarà online il programma di tutti gli altri eventi targati Altrocioccolato.