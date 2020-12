Torna la Moto Befana di Perugia: rombi di motore e calze per i bambini ricoverati

È tutto pronto a Perugia per la 24ª edizone della Moro Befana, in programma il 4 gennaio a Pian di Massiano dove i bikers (qui il link per l'iscrizione) saranno accolti dai rappresentanti di Mototurismo Umbria, Uisp Motorismo Umbria, Motoincontro Fabio Celaia, e21.it eEntrophymotorbike alla presenza di Clara Pastorelli, assessore comunale allo Sport. Sarà lì che saranno consegnare le calze offerte dalla Perugina e destinate ai bambini ricoverati presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia e all’ Esercito Italiano impegnato nell’ospedale da campo di Perugia.