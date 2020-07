Trasimeno Blues 2020: ecco gli artisti che si esibiranno sulle rive del lago

In attesa di definire il programma nei dettagli, gli organizzatori di Trasimeno Blues hanno comunicato sulle proprie pagine social gli artisti che si esibiranno in questa speciale edizione 2020, condizionata ma non fermata dall'emergenza coronavirus.

EDIZIONE SPECIALE - Dopo il successo riscosso dal 'Lake Drops', flash mob andato in scena il 21 giugno in occasione della Festa della Musica, sono dunque un arrivo altre emozioni e altri concerti sulle rive del lago (nella settimana che va dal 24 al 30 agosto), seppure con formule particolari studiate per rispettare le disposizioni anti-covid. "Oltre ai luoghi più consoni ad ospitare eventi in tempo di Covid - avevano anticipato nei giorni scorsi gli organizzatori -, riproporremo a grande richiesta anche i flash mob musicali dalle barche dei pescatori sul lungolago di Castiglione del Lago. Ci saranno ospiti italiani ed internazionali, tra i più influenti dell'attuale scena Blues europea, con un focus sempre acceso sulle connessioni tra il Blues del Mississippi e quello delle sue origini primordiali africane; connessioni che proprio in Italia trovano oggi terreno fertile per nuove sonorità".

GLI ARTISTI OSPITI - Promessa mantenuta, con la lista degli ospiti appunto annunciata nel manifesto ufficiale della manifestazione. Eccoli: Sugar Blue, Andrea Braido, Pugno Blues Band, Baba Sissoko Mediterranean Blues, Corey Harris Acoustic Trio, Kirk Fletcher, Nathaniel Peterson, Savana Kunk.