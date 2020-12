Città di Castello, concerto di Natale all’ospedale col nuovo pianoforte

Si terrà domenica 20 dicembre (ore 19) nel piazzale di fronte all'ospedale di Città di Castello il concerto di Natale organizzato dal Rotary Club tifernate. Ad esibirsi il coro 'Marietta Alboni' diretto dal maestro Marcello Marini con il contributo del maestro Nolito Bambini, con l'inaugurazione del pianoforte che nei giorni scorsi lo stesso Rotary Club di Città di Castello ha donato al nosocomio nell’ambito del progetto 'YouCare'.

L'iniziativa ricalca esperienze già da qualche tempo presenti a livello internazionale e che più recentemente si sono diffuse anche in Italia. L’obiettivo è rendere più accoglienti e partecipati i luoghi pubblici attraverso la musica, facendo sì che siano proprio i passanti ad avere la possibilità di suonare, a beneficio di chi si trova in quel momento in quello stesso luogo, condividendo insieme all’esperienza musicale anche le proprie emozioni. L’artista, il visitatore, il musicista improvvisato, potrà utilizzare il pianoforte donando la sua arte, che diverrà parte integrante della condivisione del progetto di cura che è anche atto di solidarietà e generosità. La musica, in questo ambito, diventa strumento per il raggiungimento di importanti obiettivi terapeutici, al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive.

“A pandemia conclusa, il Rotary Club - spiega il presidente Alessandro Leveque, responsabile della struttura di Nefrologia e Dialisi del nosocomio tifernate - si impegnerà a raccogliere l’importante contributo dei tanti musicisti di cui la nostra terra è prodiga, individuando un vero e proprio palinsesto artistico che darà continuità e lustro alle manifestazioni già in programma”.