Trasimeno Blues 2020: il programma completo dei concerti e dei 'Lake Drops'

Dopo aver comunicato nei giorni scorsi la lista degli ospiti, gli organizzatori di Trasimeno Blues hanno annunciato oggi il programma dell'edizione 2020 in programma dal 24 al 30 agosto. Un'edizione speciale dopo il successo riscosso dal 'Lake Drops', flash mob andato in scena il 21 giugno in occasione della Festa della Musica, che regalerà altre emozioni e altri concerti sulle rive del lago, seppure con formule particolari studiate per rispettare le disposizioni anti-covid. "Oltre ai luoghi più consoni ad ospitare eventi in tempo di Covid - avevano anticipato nei giorni scorsi gli stessi organizzatori -, riproporremo a grande richiesta anche i flash mob musicali dalle barche dei pescatori sul lungolago di Castiglione del Lago". Nei prossimi giorni attesi ulteriori aggiornamenti riguardo le prevendite e le modalità di accesso ai concerti.

I CONCERTI:

Lunedì 24 agosto - Andrea Braido & Nathaniel Peterson

Onda Road (Passignano sul Trasimeno): ore 22.00 - ingresso con prenotazione per cena alla carta (ristorante aperto dalle ore 19.00)

Martedì 25 agosto - Savana Funk

Supernova (Tuoro, località Vernazzano): ore 22.00 - ingresso 12 euro (cucina e barbecue aperti dalle ore 19.00)

Mercoledì 26 agosto - Maurizio Pugno Blues Band

Anfiteatro comunale (Panicale): ingresso gratuito con prenotazione

Giovedì 27 agosto - Corey Harris Acoustic Trio

​Supernova (Tuoro, località Vernazzano): ore 22.00 - ingresso 15 euro (cucina e barbecue aperti dalle ore 19.00)

Venerdì 28 agosto - Sugar Blue

Rocca Medievale (Castiglione del Lago): ore 22.00 - ingresso 15 euro

Sabato 29 agosto - Baba Sissoko Mediterranean Blues

Rocca Medievale (Castiglione del Lago): ore 22.00 - ingresso 15 euro

Domenica 30 agosto - Kirk Fletcher Blues Band

Rocca Medievale (Castiglione del Lago): ore 22.00 - ingresso 15 euro

'BLUES LAKE DROPS' (flash mob from the boats):

Venerdì 28 agosto - Little Blues Slim Duo

Lungolago (Castiglione del Lago): dalle ore 17 al tramonto - ingresso gratuito

Sabato 29 agosto - Betta & Luti

Lungolago (Castiglione del Lago): dalle ore 17 al tramonto - ingresso gratuito

Domenica 30 agosto - Luca Mongia & Alex Ricci

Lungolago (Castiglione del Lago): dalle ore 17 al tramonto - ingresso gratuito