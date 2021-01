Coronavirus, a Marsciano arriva il Teatro a domicilio

Giovedì 21 gennaio, a Marsciano prende il via un’interessante iniziativa teatrale, il Teatro a domicilio umbro. Il Comune di Marsciano e il Teatro Stabile dell’Umbria hanno chiesto all’artista umbro Carlo Dalla Costa di realizzare a Marsciano il progetto di teatro a domicilio ispirato al Barbonaggio Teatrale di Ippolito Chiarello. Gli attori Carlo dalla Costa e Tommaso Gennari diventeranno in questa occasione veri e propri “rider” a domicilio, e porteranno su richiesta nelle case degli abitanti del Comune di Marsciano diverse proposte teatrali, dal menu letterario grandi sognatori, a quello poetico, a quello dedicato ai bambini.

“È importante – afferma Andrea Pilati, vicesindaco del Comune di Marsciano con delega alla cultura – ribellarsi all’idea che la pandemia, con la chiusura dei teatri, possa soffocare il bisogno di esperienze culturali o peggio ancora, trasformarlo in un elemento accessorio delle nostre vite che può essere, in una fase di emergenza sanitaria, legittimamente messo in un angolo. Non è così. E ad un bisogno di cultura che è sempre più vivo vogliamo dare una risposta anche attraverso questa iniziativa del teatro a domicilio. Una esperienza consolidata, nella sua impostazione, che ora, ci auguriamo, può ulteriormente diffondersi, anche grazie al lavoro delle Istituzioni, del Teatro Stabile dell’Umbria e di giovani attori che ringrazio per l’impegno messo in campo. Un piccolo segnale di resilienza con cui affermare che il bisogno di raccontare e rappresentare storie è costitutivo della natura umana. Sempre, anche con i teatri chiusi”.

L’inaugurazione del progetto è prevista giovedì 21 gennaio, alle ore 16, presso La casa di Pollicino di Marsciano, dove confluiranno anche i ragazzi de La casa di Pollicino di Compignano, gli ospiti affacciati alle finestre della struttura che si affacciano sul giardino sottostante, potranno intrattenersi per circa una mezz’ora con lo spettacolo messo in scena dai due artisti.

Il teatro a domicilio umbro proseguirà a Marsciano nei seguenti giorni, domenica 24, giovedì 28 e sabato 30 gennaio e giovedì 5, domenica 7, giovedì 11, venerdì 12, sabato 13 e domenica 14, domenica 21, sabato 27 e domenica 28 febbraio.

Gli spettatori potranno scegliere tra diversi menù, l’elenco dettagliato è pubblicato sul sito del Teatro Stabile dell’Umbria.

Coloro che fossero interessati potranno prenotarsi e chiedere informazioni inviando una mail a promozione@teatrostabile.umbria.it o telefonando a Carlo dalla Costa 3491793219.