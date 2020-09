Un dialogo di luci e colori: Brian Eno 'incontra' tre giganti del passato a Perugia

Un dialogo attraverso il tempo, che annulla le distanze e le differenze legate anche alle trasformazioni tecnologiche che si sono succedute nel corso degli ultimi secoli. È quello che andrà in scena da venerdì prossimo 4 settembre) fino al 10 gennaio 2021 nelle sale della Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia, pronte ad accogliere le opere dell'eclettico artista britannico Brian Eno.

L'nfluente artista visivo, compositore e musicista nato Woodbridge nel 1948, sarà infatti protagonista di una personale (dal titolo 'Reflected' e realizzata in collaborazione con Atlante Servizi Culturali) in cui tre sue opere 'comunicheranno' con i capolavori degli artisti più rappresentativi della collezione del museo, giganti quali Piero della Francesca (Polittico di Sant’Antonio), Beato Angelico (Polittico Guidalotti) e Perugino (Cristo morto in pietà).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La rassegna offrirà dunque un dialogo inedito tra le opere antiche e le Lightbox di Brian Eno, ognuna delle quali si sviluppa senza soluzione di continuità attraverso combinazioni di seducenti 'paesaggi di colore' auto-generati utilizzando una serie di luci a LED intrecciate. Le Lightbox diventano protagoniste di un’esperienza estetica nella quale le immagini, la luce e i colori si mescolano per permettere ai visitatori d’immergersi in un ambiente in continua trasformazione, nella quale la percezione muta incessantemente.