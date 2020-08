Coronavirus, l'annuncio dell’Ente Giochi de le Porte: "Annullato il Palio di San Michele Arcangelo 2020"

Una "sofferta ma inevitabile ed improcrastinabile decisione". A Gualdo Tadino niente Palio di San Michele Arcangelo. Ad annunciarlo è l'Ente Giochi de le Porte: "L’Assemblea dell’Ente Giochi de le Porte, riunitasi nella serata del 12 agosto 2020 - si legge nella nota ufficiale - , visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria e dell’evoluzione della curva dei contagi, stanti le normative nazionali e regionali in materia di contenimento della pandemia da Covid-19, analizzate le restrizioni in ordine alle gare, ha preso la sofferta ma inevitabile ed improcrastinabile decisione di annullare il Palio di San Michele Arcangelo, edizione 2020, e tutti gli eventi collegati ai Giochi de le Porte come da calendario canonico".

E ancora: "La decisione, presa all’unanimità, è stata posticipata sino al termine utile per l’organizzazione della manifestazione, ma le restrizioni e le limitazioni imposte non rendono possibile lo svolgimento della Festa così come da tradizione: un atto di responsabilità dunque dovuto, quale tutela massima della cittadinanza, dei portaioli, della tradizione e della natura stessa dei Giochi de le Porte, festa di popolo. Tutto il lavoro svolto nei mesi che hanno preceduto questa sofferta decisione non andrà perduto ma rappresenterà il volano per l’appuntamento del 2021, perché lo spirito di aggregazione e di socialità che contraddistingue il popolo dei Giochi de le Porte supererà anche questa sfida".