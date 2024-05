Quasar Village, un weekend fra musica, motori e amici a quattro zampe

Il Quasar Village di Corciano si anima con un weekend all’insegna della musica, dei motori e degli animali.

La diciottesima Fiera del Disco, organizzata da Ernyaldisco e Music Day Roma, invita appassionati e collezionisti a esplorare una vasta gamma di cd, dischi e vinili, con espositori selezionati da tutta Italia. L’evento si terrà l’11 e il 12 maggio, dalle 9 alle 21 all’esterno del centro commerciale.

Parallelamente, la 35ª Coppa della Perugina arricchisce l’atmosfera con un’esposizione di auto storiche e una prova di abilità per gli equipaggi.

Gli amici a quattro zampe non sono dimenticati e dopo l’apertura del nuovo Pet Store Conad, del 9 maggio, il fine settimana sarà allietato da una festa speciale.

Sabato, artisti talentuosi realizzeranno ritratti personalizzati per i cani e i loro proprietari dalle 10 alle 19. Nel pomeriggio, inoltre, si terrà un workshop introduttivo sull’obedience canina, organizzato dal team di Wild thing agility dog. Per i più piccoli, ci saranno sessioni di face painting e intrattenimento a tema pet, con personaggi che richiamano i famosi cartoni animati.

La giornata di domenica si concluderà con una sfilata canina alle 16, con premi per i primi classificati nelle categorie Meticci e Cani di razza. Il vincitore avrà l’onore di rappresentare l’immagine del Pet Store Conad.

Le iscrizioni alla sfilata sono aperte e gratuite, e possono essere effettuate entro sabato 11 maggio presso il punto Helpy del Quasar Village, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 20.