A Corciano è tutto pronto per aprire le porte del "Castello di Vino" dal 7 al 9 Ottobre tra calici e prodotti del territorio

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli per la 10ma edizione di Corciano Castello di vino, che dal 7 al 9 ottobre vedrà il borgo antico interamente dedicato all’enologia e alle tradizioni gastronomiche del territorio. L'iniziativa è promossa dall’associazione Corciano castello di vino in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Trasimeno e la Strada del vino Colli del Trasimeno.

Si annuncia un programma ricco per la tre giorni nel centro storico di Corciano, selezionato tra “I Borghi più belli d’Italia” e riconosciuto come “Destinazione Europea d'Eccellenza”, che propone un caratteristico percorso sensoriale itinerante nato non solo per far riscoprire le tradizioni vinicole del Trasimeno, ma anche per finanziare il recupero e il restauro di opere appartenenti al borgo, favorendone la conoscenza non solo dei cittadini, ma di turisti e curiosi che, di anno in anno, arrivano numerosi per condividerne sapori, bellezze architettoniche ed eccellenze artistiche.

«Raggiungere questa decima ricorrenza dopo due anni di “fermo” ci ha permesso di mettere in campo ancora più impegno e creatività - commenta Bruno Nucci, presidente dell'Associazione Corciano Castello di vino - Questa edizione sarà ricca di sorprese e contenuti con un concept a cui teniamo molto legato alla Pace e con la consolidata collaborazione con il territorio enologico del Trasimeno. I miei ringraziamenti vanno al Consiglio dell’Associazione e a tutti i corcianesi che lavorano costantemente per rendere questo evento sempre più importante, non solo sotto il punto di vista della quantità ma, soprattutto, della qualità».

«Strada del Vino Trasimeno – le parole di Sabina Cantarelli, presidente Strada del Vino Trasimeno - da anni partecipa con entusiasmo ad una manifestazione che ha saputo sempre coniugare prodotti di qualità con un territorio straordinario in un’atmosfera di festa: la partecipazione diretta di tanti produttori crea conoscenza e legami che contribuiscono a sviluppare un turismo legato al vino in continua e solida crescita».

«Dopo le restrizioni dovute al covid - asserisce Emanuele Bizzi, presidente del Consorzio Tutela Vini Doc Trasimeno - siamo davvero contenti di poter tornare a vivere Corciano Castello di vino con tutte le attività proposte dalle nostre cantine e dall’associazione che ci ospita. Per il Trasimeno e per i suoi produttori si tratta di una grande opportunità per confrontarsi con il pubblico locale e con i turisti che stanno ancora affollando la regione in queste ultime settimane. Inoltre, siamo davvero contenti di poter constatare come, anno dopo anno, si stiano aggiungendo nuove etichette di Trasimeno Gamay. La riscoperta e la valorizzazione di questo vitigno è un passo importante nell’identificazione di un territorio come il nostro da sempre vocato alla coltivazione della vite». Durante la tre giorni anche una conferenza sui vitigni resistenti. Il rispetto dell’ambiente e delle produzioni è fondamentale e l’introduzione di questi vitigni in Umbria potrebbe essere un passo importante: «Il Trasimeno in questo senso potrebbe fare da apripista come laboratorio naturale».

Cosa c'è da vedere... e da gustare

Da venerdì a domenica i visitatori potranno degustare in modo dinamico i prodotti locali in piccoli angoli allestiti lungo le vie o potranno scegliere di approfittare della suggestiva Taverna del Duca aperta per l’occasione dove si potrà scegliere tra pietanze della tradizione enogastronomica umbra.

Tredici le realtà in scena e che parteciperanno al “Premio Corciano Castello di vino 2022” quale “Miglior Cantina”: Casali del Toppello, Il Poggio, Pucciarella, Cantina Nofrini, azienda Carlo e Marco Carini, Berioli, Poggio Santa Maria, Madrevite, Pomario, Agricola Casaioli, Coldibetto, Duca della Corgna, Morami.

Ulteriormente una giuria tecnica assegnerà, con una degustazione bendata, i premi “Miglior Rosso” “Miglior Bianco” “Miglior Rosato” “Miglior Bollicina” 2022.

Saranno presenti anche tre cantine ospiti, Le Cimate di Montefalco, Villa Bucher di San Venanzo e Wine Nut, una cantina “itinerante” di Vicenza che ha scelto il territorio del Trasimeno per vinificare i propri prodotti.

Il premio sarà assegnato al termine della votazione della giuria popolare. Alle casse sarà possibile acquistare il ticket degustazione vino con il quale il visitatore avrà il diritto al calice e ad una degustazione di vino in ognuna delle cantine presenti nel circuito. Tramite il ticket sarà possibile effettuare la votazione della cantina preferita nell’arco dei tre giorni dell’evento attraverso il QR CODE che si troverà a disposizione del pubblico nei programmi, alle casse, sui totem informativi con la mappa e nel blocchetto ticket vino. Votando la cantina preferita si parteciperà all’estrazione di alcuni premi: i vincitori riceveranno una t-shirt dell’evento e una bottiglia di vino. Inoltre, votando, si potrà attivare uno sconto del 10% valido fino al 31 dicembre 2022 usufruibile in una delle strutture partecipanti.

Gli orari di apertura

· Cantine: venerdì e sabato dalle 18.00 alle 00.00 (termine vendita ticket alle 22.30), domenica dalle 16.00 alle 20.00 (termine vendita ticket alle 18.30)

· Corner degustazioni: venerdì e sabato dalle 18.00 alle 01.00 (termine vendita ticket alle 00.00), domenica dalle 16.00 alle 21.00 (termina vendita ticket alle 20.30)

Non solo enologia in senso stretto, ma anche diverse le iniziative che prenderanno il via durante Corciano Castello di vino 2022 tra arte, musica con dj set e concerti live, fotografia, degustazioni guidate, degustazioni tecniche, borse di studio e giochi per bambini. Tra gli altri il contest fotografico “No War Yes Wine – Illumina il tuo vino” a tema vino e pace.

Durante la tre giorni l’invito è a scattare fotografie e a postarle su Instagram con l’hashtag #shineminewine. Le tre migliori immagini saranno premiate con la t-shirt del concorso, il primo classificato si aggiudicherà due bottiglie di vino.

Spazio anche al progetto Urban Nature – La festa della natura. L’associazione Corciano Castello di vino rinnova anche quest’anno la sua collaborazione con il progetto promosso da WWF nei giorni 8 e 9 ottobre. Durante l’evento, acquistando una pianta di felce al costo di 13 euro, si contribuirà a una raccolta fondi che saranno destinati a nosocomi pediatrici (e non solo) al fine di creare delle “Oasi in ospedale” che aumenteranno la presenza della natura nelle strutture.

Tutto il programma dettagliato sul sito ufficiale www.corcianocastellodivino.it

Inoltre, per rimanere sempre aggiornati sul programma giornaliero c'è anche la web app ccv.corcianoapp.it da consultare, senza necessità di alcuna installazione, sui propri smartphone in cui si potranno trovare tutte le informazioni utili e una mappa del borgo utile per orientarsi.