Corciano Festival, sessanta anni di cultura, arte e tradizione per l'Agosto corcianese

Un'edizione importante, quella dell'Agosto Corcianese di quest'anno, che tocca un traguardo d'eccezione, quello della 60esima edizione, portando con sé il racconto di una delle manifestazioni culturali più longeve del Centro Italia, che si realizza grazie alla passione e il costante impegno dei corcianesi, vera anima del festival. Da sessant'anni gli abitanti lavorano infatti incessantemente con solerzia durante tutto l'arco dell'anno per la buona riuscita del Corciano Festival.

L'Agosto Corcianese – Corciano Festival, promosso dall’associazione turistica Pro Loco Corcianese in collaborazione con il Comune di Corciano e con il sostegno della Regione Umbria, della Banca Centro Toscana Umbria - Gruppo Bcc Iccrea, della Fondazione Perugia, nonché di diverse aziende private del territorio, tornerà ad animare Corciano, suggestivo borgo arroccato sul colle da cui domina la strada che collega il territorio del lago Trasimeno alla valle del Tevere, inserito nel club dei Borghi più belli d'Italia e riconosciuto come “Destinazione Europea d'Eccellenza”, dal 10 al 18 agosto, con un'anteprima il 9 agosto quando, al parco Enzo Melani le note del concerto del cantautore di Fabrizio Moro segneranno la inedita collaborazione tra Corciano e Suoni Controvento.

La presentazione del cartellone martedì 16 luglio nel salone d'Onore di palazzo Donini a Perugia alla presenza di Donatella Tesei (presidente Regione Umbria), Fabrizio Stazi (direttore generale Fondazione Perugia), Francesco Mangano (assessore alla Cultura Comune di Corciano), Lorenzo Spurio Passamonti (vicepresidente Pro Loco Corciano).

Proprio quest’ultimo ha aperto gli interventi, sottolineando come il Festival sia parte integrante della storia di Corciano ma anche dell’intera Regione, essendo la seconda manifestazione più longeva dell’Umbria. «Anche quest’anno – ha detto il vicepresidente della Proloco – proseguiremo il nostro percorso di esplorazione nel campo delle diverse arti che compongono il cartellone, ponendo attenzione soprattutto ai giovani che, sempre più, cerchiamo di coinvolgere nella realizzazione del Corciano Festival».

Molto soddisfatto del programma scelto per celebrare il 60esimo anno è l’assessore Mangano che, oltre a ringraziare la Proloco per l’organizzazione e tutte le realtà che sostengono il Festival, ha posto l’accento sulle novità di questo 2024. Prima fra tutte l’ingresso del borgo nel circuito del festival Suoni Controvento, con cui si realizzerà un evento musicale speciale, il concerto di Fabrizio Moro. Senza dimenticare il ripristino del prestigioso Premio Umbria del cuore che sarà consegnato a Corrado Augias e Serse Cosmi. «Il Corciano Festival – ha concluso Mangano - compie sessant’anni e lo fa nel solco della sua identità, ben definita grazie al lavoro fatto, sin dalla sua nascita, dai suoi abitanti che sono la forza della manifestazione».

La parola è poi passata alla presidente Tesei che ha detto di apprezzare molto il calendario di eventi che celebra un anno di un’importanza unica. Un risultato – il 60esimo - che è stato raggiunto grazie al grande impegno di tutta la comunità che lavora dietro le quinte durante tutto l’anno. «Siamo una regione piccola ma ricca di eccellenze e festival come questo sono di grande importanza perché mettono in vetrina l’Umbria». Infine, il plauso per la nuova collaborazione tra il l’Agosto Corcianese e Suoni Controvento, festival al quale la presidente è molto legata.

Dello stesso parere anche il direttore Stazi che ha espresso il rinnovato appoggio della Fondazione Perugia in occasione della 60esima edizione. In particolare per quanto riguarda la sezione teatrale visto il progetto presentato che, oltre a essere molto interessante, coinvolge anche diversi giovani. Un fatto che sta a cuore alla Fondazione.

Nel caratteristico centro storico racchiuso nelle eleganti mura in pietra, tra location suggestive e angoli nascosti e inconsueti, anche quest'anno il Corciano Festival si aprirà a un programma che viaggerà tra arte, letteratura, musica, teatro e momenti di convivio alla Taverna del Duca, che proporrà tutte le sere piatti tipici preparati con le eccellenze dei presidi Slow food umbri. Gli organizzatori hanno deciso, quest’anno, di aggiungere al cartellone due appuntamenti tra stand-up comedy e teatro di strada tra luci, colori e fuochi così da diversificare la scelta artistica proprio in occasione del 60esimo, e di ripristinare, per l’occasione, il prestigioso Premio Umbria del cuore, ideato e organizzato da Anna Lia Sabelli. A essere premiati saranno Corrado Augias e Serse Cosmi.

L’arte - In occasione della sessantesima edizione del Corciano Festival – Agosto Corcianese, l’associazione turistica Pro Loco Corcianese e il Comune di Corciano hanno deciso di valorizzare il proprio patrimonio scultoreo restaurando la statua lignea di Sant’Antonio di Padova, risalente al 17esimo secolo, non più esposta al pubblico e al culto dei fedeli da molti lustri ed ora pronta a tornare al suo originario splendore. Il restauro dell’opera è così stato lo stimolo per porre l’attenzione sulla cospicua produzione scultorea religiosa corcianese, ereditata dai secoli passati e gelosamente custodita dall’intera collettività. Ogni manufatto devozionale, destinato a divenire opera d'arte, nasce non solo come oggetto di preghiera e di tramite verso l'Altissimo, ma anche a gloria e lode del Santo e ad onore e vanto della comunità o della congregazione che lo abbia commissionato. L'intero territorio di Corciano conta innumerevoli oggetti che la storia ha stabilito essere, per il contenuto proprio e il valore artistico, opere di pregio e, tra questi, per importanza e rilievo sono da evidenziare i manufatti scultorei, siano essi realizzati con la tecnica del porre, plasmare e modellare, alla base della plastica e della fusione, o con quella del levare, scolpire, intagliare, alla base dell'arte scultorea.

Quello che prenderà il via, dunque, il 9 agosto per concludersi il 6 ottobre, sarà un percorso storico/artistico curato da Alessandra Tiroli, “L’arte del porre e del levare. Sculture a Corciano tra 15esimo e 18esimo secolo”, che vuole porre l'accento non solo sull'estrema rilevanza del prodotto artistico in quanto tale, ma anche sulla primaria importanza svolta dalla comunità corcianese nel difficile compito, a lei consegnato dalla storia, di aver conservato e valorizzato un così cospicuo patrimonio.

La letteratura curata da Filippo Bertoni: questa sezione vedrà il susseguirsi di diverse presentazioni di libri di autori noti al grande pubblico e di scrittori umbri che danno lustro alla regione. A dialogare con il pubblico quest’anno saranno Anna Cherubini, Teresa Cinque, Giovanni Riganelli, Thomas Bacoccoli, Michele Chierico, Giulia Baldelli, Leonardo Varasano, Marta Moroni, Alvaro Fiorucci, Gino Goti e Andrea Maori.

La musica - In occasione dell'importante ricorrenza di quest’anno, a precedere il festival ci sarà il concerto del cantautore Fabrizio Moro all’area verde Enzo Melani. L’attività della sezione si aprirà con uno stage sulla musica antica diretto da Massimiliano Dragoni dell’Accademia Resonars di Assisi. La Corciano Festival Orchestra Lab, diretta da Alessandro Celardi, eseguirà i concerti in programma: il primo dedicato all’archivio del Concorso di Composizione per Banda di Corciano, il secondo in cui il solista sarà il corcianese Cristiano Arcelli con il suo sax, accompagnato dalle coreografie di Nandhan Molinaro ed Elisa Zucchetti; il terzo sarà dedicato ad un grande personaggio della musica italiana, Renato Carosone. “Renatissimo” è il titolo di questo concerto che vedrà la performance dell’attore-cantante Enzo Decaro mitico componente del trio La Smorfia.

Il teatro - Quest’anno la sezione è stata affidata a Samuele Chiovoloni che porterà nello splendido spazio, mai usato prima, l’Orto del Pievano, a ridosso del Torrione di Porta Santa Maria, una nuova produzione in prima assoluta, "Ulisse - Una peripezia maschile" liberamente tratto da "Amori ridicoli" di Milan Kundera. Lo stand-up comedian Leonardo Manera sarà invece il protagonista di “Homo Modernus”. Infine, ad andare in scena saranno anche uno spettacolo fuochi, luci, led e danza aerea di Lux Arcana e una serata dedicata ad Antonio Carlo Ponti, personaggio di spicco della cultura che ha contribuito negli anni in modo significativo alla affermazione della sezione artistica dell’Agosto Corcianese e del quale l’attore Pino Menzolini interpreterà alcune liriche.

Corciano tra Medioevo e Rinascimento – Punto focale del Festival, come di consueto, saranno le rievocazioni storiche, cuore identitario di Corciano, che accompagneranno cittadini e turisti “a spasso nel tempo” fino al periodo di mezzo tra Medioevo e Rinascimento con ricostruzioni di scene di vita quotidiana tra Serenate dei Menestrelli, solenne Cerimonia del Lume, Corteo quattrocentesco del Gonfalone, giochi medievali tra i quattro rioni (Borgo, Castello, Santa Croce e Serraglio), quadro scenico della convivialità della corte della famiglia Della Corgna nel gran giorno della festività di Mezz’agosto, campo medievale e tiro con l'arco storico.

Sta per essere lanciato in questi giorni il 33esimo Concorso Internazionale di Composizione Originale per Banda, una iniziativa che Corciano ha fatto nascere nel 1980 e che ha portato alla costituzione di un originale e unico archivio di composizioni moderne scritte da compositori di tutto il mondi per la Banda e per l’Orchestra di Fiati. Quest’anno il Concorso ha realizzato due importanti accordi; uno con il Concordo di esecuzione Flicorno d’Oro di Riva del Garda che inserirà, come brano d’obbligo, per la categoria “eccellenza”, la composizione alla quale, nel prossimo mese di marzo, la giuria internazionale assegnerà il primo premio di 4.000 euro. L’altro accordo è stato stretto con la casa editrice Scomegna di Torino che stamperà e distribuirà la partitura vincitrice a Corciano . Due accordi che daranno al Concorso di Corciano ancora più visibilità in campo mondiale riconoscendogli il merito di indiscusso sostenitore del ruolo sociale e artistico delle Bande, oggi, anche grazie a Corciano, ora definite Orchestre di Fiati, degne di stare alla pari con quelle sinfoniche.

Il 6, 7, 8 agosto si terrà a Corciano il forum D.I.B.A. associazione dei direttori di banda italiani che ha la sede a Corciano. La D.I.B.A. organizza in quei giorni un corso di aggiornamento per i giovani direttori di banda che sarà tenuto da Miro Saje. L’appuntamento servirà anche ad analizzare le problematiche relative alla banda e all’orchestra di fiati nell’attuale panorama musicale italiano e mondiale.

La web app - Anche quest'anno, per rimanere sempre aggiornati sul programma, torna la web app “Corciano Festival” da consultare, senza necessità di alcuna installazione, sui propri smartphone. Nella web app si potranno trovare informazioni utili, programma (aggiornato in tempo reale in caso di variazioni), la descrizione delle mostre, il menù della Taverna del Duca e una mappa del borgo utile per orientarsi. Per consultarla da smartphone: https://festival.corcianoapp.it/#/main

Venerdì 9 agosto

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

Alle 21 nell'area verde Enzo Melani tappa di “Una vita intera Tour 2024” di Fabrizio Moro (prodotto da Friends & Partner), concerto realizzato nell'ambito del festival Suoni Controvento. Prevendite su circuiti TicketOne e TicketItalia

Sabato 10 agosto

Alle 18 in Piazza Doni taglio del nastro ufficiale del 60esimo Agosto Corcianese - Corciano Festival 2024. Ospite d’onore sarà Corrado Augias che riceverà il Premio Umbria del cuore e sarà intervistato da Sergio Casagrande (direttore del Corriere dell’Umbria).

A seguire, nella chiesa museo di San Francesco inaugurazione della mostra “L’arte del porre e del levare. Sculture a Corciano tra 15esimo e 18esimo secolo” a cura di Alessandra Tiroli

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

Alle 21 in piazza Coragino Corciano Festival Ensemble con virtuosi del mondo bandistico si cimenteranno con pezzi del Concorso Internazionale per Banda di Corciano, diretti dal maestro Alessandro Celardi

Alle 21.15 nel chiostro del palazzo Comunale presentazione del libro “Diventeremo amiche” (2024, Solferino) di Anna Cherubini. L’autrice dialogherà con Elisabetta Bricca

Alle 21.30 in piazza Coragino “Pagine del Concorso internazionale di composizione originale per Banda”, concerto con la Corciano Orchestra Lab composta da Chiara Burattini (violoncello), Chiara Franceschini (violino), Corciano Festival Sax Quartet, direttore Alessandro Celardi. Musiche di Marco Somadossi, Arthur Gotthschalk, Johan de Meij, Angelo Sormani. Ingresso euro 5 (prenotazioni 075 5188255)

Domenica 11 agosto

Alle 18 nella sala del Consiglio di palazzo Comunale “Ad un amico”, Corciano ricorda Antonio Carlo Ponti, poeta, scrittore, critico d’arte, editore, con testimonianze degli amici. Coordinamento di Andrea Baffoni, Massimo Duranti e Antonio Mario Pagana

Alle 18.30 nel chiostro di palazzo Comunale presentazione del libro “Nazione Pop, l’idea di patria attraverso la musica” (2023, Rubettino editore) di Leonardo Varasano. L’autore dialogherà con Francesco Mangano (assessore a Cultura e Turismo del Comune di Corciano); modera il professor Luigi Cimmino

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

Alle 21 nei Giardini del Torrione di Porta Santa Maria Argo Teatro e Corciano Festival Produzione presentano la prima assoluta di "Ulisse - Una peripezia maschile" liberamente tratto da "Amori ridicoli", produzione originale di associazione culturale Argo e Piccolo Teatro degli Instabili, con Giordano Agrusta, Stella Bastianelli, Caterina Fiocchetti, Gabriele Furnari Falanga, Chiara Mancini, Alice Scaglia, Francesco "Bolo" Rossini, Davide Tassi, regia e drammaturgia di Samuele Chiovoloni, collaborazione alla regia Francesca Caprai. Ingresso euro 15 (prenotazioni 075 5188255)

Alle 21.30 in piazza Doni Pino Menzolini legge Antonio Carlo Ponti, accompagnato dalle note della chitarra di Mauro Mela

Lunedì 12 agosto

Alle 18 nella sala del Consiglio di palazzo Comunale presentazione del libro “La maestra Gabriella e i colori della poesia”, Antonella Giacon ricorda Gabriella Brugnami e il libro “Colori di versi” di Renzo Zuccherini, Gabriella Brugnami e Walter Pilini (1999, edizioni Era Nuova), con Giorgio Filippi, colleghe e alunni. Coordina Antonio Mario Pagana, interventi musicali di Giovanni Brugnami

Alle 19 in piazza Doni Serse Cosmi riceverà il Premio Umbria del cuore e sarà intervistato da Luca Mercadini (vicedirettore del Corriere dell’Umbria) e Riccardo Marioni (giornalista Umbria Tv)

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

Alle 21 in piazza Coragino “Jazz, swing and blues”, concerto dedicato alla 60esima edizione dell’Agosto Corcianese - Corciano Festival con Cristiano Arcelli (sax), intervento performativo a conclusione di Corpo inForma seminari di danza contemporanea, coreografia di Nandhan Molinaro ed Elisa Zucchetti, Corciano Festival Orchestra Lab diretta da Alessandro Celardi.Musiche di Cristiano Arcelli. Ingresso euro 5 (prenotazioni 075 5188255)

Sempre alle 21 nei Giardini del Torrione di Porta Santa Maria Argo Teatro e Corciano Festival Produzione presentano "Ulisse - Una peripezia maschile". Ingresso euro 15 (prenotazioni 075 5188255)

Alle 21.15 nel chiostro di palazzo Comunale presentazione del libro “La pista ciclabile, l’avvocato Ridoni e i delitti del Trasimeno” (2023, Futura Libri) di Michele Chierico che dialogherà con Emanuele Rubeca e Fabio Versiglioni (editore)

Martedì 13 agosto

Alle 18.30 nella sala del Consiglio di palazzo Comunale presentazione del libro “Castelli, rocche e torri nel territorio del Lago Trasimeno“ (2023, Bertoni editore) di Giovanni Riganelli che dialogherà con Andrea Maiarelli e Mario Squadroni

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

Alle 21 lungo le vie del borgo (partenza da piazza Coragino) Corciano Festival - Agosto Corcianese produzioni presenta “Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Serenate di Menestrelli”. I Menestrelli di Corciano eseguono dolci serenate alle finestre e ai balconi per poi ritrovarsi tutti in piazza a festeggiare al suono di cornamuse e tamburelli, danzando e cantando in una suggestiva atmosfera rinascimentale. Direzione musicale Giovanni Brugnami, testi, regia e drammaturgica di Francesca Caprai

Mercoledì 14 agosto

Alle 12 in piazza Coragino L’Angelus - concerto di campane in onore di Santa Maria Assunta con sistema misto (movimento delle campane meccanico, rinterzo manuale) eseguito dai campanari corcianesi Mauro Speziali e Gregorio Trombetta

Alle 18.30 nel chiostro di palazzo Comunale presentazione del libro “Alleati a Perugia nel 1944, cronache e diari inediti” (2023, Francesco Tozzuolo editore) di Andrea Maori che dialogherà con Elvio Napolitano e Laura Zazzerini

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

Alle 20.30 in piazza Coragino “L’Ave Maria” concerto di campane in onore di Santa Maria Assunta con sistema misto (movimento delle campane meccanico rinterzo manuale) eseguito dai campanari corcianesi Mauro Speziali e Gregorio Trombetta

Alle 21.30 Corciano Festival - Agosto Corcianese produzioni presenta “Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Cerimonia del Lume” dalle sedi delle Arti e Mestieri al Convento di Sant’Agostino. Dono del cero da parte della Magistratura corcianese alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, preghiere e laudi medievali a cura del Coro di Santa Maria Assunta di Corciano. Direttrice Antonietta Battistoni. Partenza da piazza Coragino,

Giovedì 15 agosto

Alle 17 in centro storico Corciano Festival - Agosto Corcianese produzioni presenta “Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Corteo quattrocentesco del Gonfalone” dal convento di Sant’Agostino a piazza Coragino. Liberazione dei prigionieri Pro Amore Dei e solenne incontro alle mura del Castello tra sua Eccellenza Monsignor Giacomo Vannucci e la popolazione corcianese. Con la partecipazione del gruppo musicale delle “Le trombe di Monteverdi” e dei cortei storici magnifici rioni di Perugia 1416

Sempre alle 17 ai Giardini del Torrione di Porta Santa Maria Corciano tra Medioevo e Rinascimento e Campo medievale rinascimentale. Presenti il gruppo storico Lupi Feudi, rapaci e lupi e l’associazione culturale Famaleonis mercato rinascimentale

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

Alle 21 in piazza Coragino Corciano Festival - Agosto Corcianese produzioni presenta “Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Disfida degli arcieri tra i rioni del castello di Corciano”: Rione Borgo, Rione Castello, Rione Santa Croce e Rione Serraglio. Ingresso libero

Venerdì 16 agosto

Alle 18.30 nel chiostro di palazzo Comunale presentazione dei libri “Ritorno in Umbria, papà e io, una storia” (2023, Morlacchi editore) di Thomas Bacoccoli e “Seconda pelle” (2024, Bertoni editore) di Marta Moroni che dialogheranno con Bruna Manzoni

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

Alle 21 nei Giardini del Torrione di Porta Santa Maria Argo Teatro e Corciano Festival Produzione presentano "Ulisse - Una peripezia maschile". Ingresso euro 15 (prenotazioni 075 5188255)

Alle 21.15 nel chiostro di palazzo Comunale presentazione del libro “Autobiografia clitoridea” (2024, Longanesi) di Teresa Cinque. L’autrice dialogherà con Alessandra Polidori

Alle 21.30 in piazza Coragino “Homo Modernus” spettacolo di e con Leonardo Manera, volto noto, tra gli altri, della trasmissione Zelig, che prova a vivere una giornata qualunque di uno di noi, dalla colazione del mattino alla cena della sera, dalla raccolta differenziata dei rifiuti all’inevitabile pausa sui social, dall’accompagnare a scuola i figli fino all’arrivo al lavoro, più o meno gratificante. Momenti pieni di ansia ma nei quali è anche possibile cogliere spunti di divertimento e comicità. Finché, giunta la sera, è inevitabile chiedersi: c’è ancora, per noi insoddisfatti uomini d’oggi, un motivo per sorridere alla vita?

Ingresso euro 10 (prenotazioni 075 5188255)

Sabato 17 agosto

Alle 18.30 nel chiostro di palazzo Comunale presentazione del libro “La Rai in Umbria, storia, personaggi, curiosità” (2024, Morlacchi editore) di Alvaro Fiorucci e Gino Goti con il patrocinio di Anci e di Tgr Umbria. Gli autori dialogheranno con Luca Ginetto (caporedattore Tgr Rai Umbria)

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

Alle 21 nei Giardini del Torrione di Porta Santa Maria Argo Teatro e Corciano Festival Produzione presentano "Ulisse - Una peripezia maschile". Ingresso euro 15 (prenotazioni 075 5188255)

Alle 21.30 in piazza Coragino “Gran Gala”, un viaggio guidato da un Virgilio contemporaneo, sotto forma di voce fuori campo, attraverso un'incredibile miscela di esibizioni tra fuochi, luci, led e danza aerea con Lux Arcana

Domenica 18 agosto

Alle 18.30 nel chiostro di palazzo Comunale presentazione del libro “Le parole che mi hai lasciato” (2024, Guanda) di Giulia Baldelli che dialogherà con Maria Grazia Virgilio

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

Alle 21 in piazza Coragino “Renatissimo” omaggio a Renato Carosone di Enzo Decaro, accompagnato per l’occasione dalla Corciano Festival Orchestra Lab diretta dal maestro Alessandro Celardi. Ingresso euro 5 (prenotazioni 075 5188255)