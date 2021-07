Corciano Festival, in Agosto una grande edizione all'insegna di Dante: il programma completo

Un grande appuntamento culturale. Così si proseptta, dal 7 al 15 agosto, il Corciano Festival, che per la sua 57 edizione toffre un omaggio speciale a Dante in occasione dell'anno della celebrazione del 700º anniversario della sua morte: nove giornate tra arti visive, teatro, musica, letteratura e rievocazioni storiche, nonché di eccellenze enogastronomiche locali.

Sperimentazione, tradizione e valorizzazione del territorio. Sono gli ingredienti che da sempre caratterizzano il Corciano Festival, una delle manifestazioni più antiche dell'Umbria e un'importante attrazione turistica che negli anni ha saputo rinnovarsi senza mai perdere il suo legame con il territorio e la sua memoria storica.

Organizzato e promosso dall’Associazione Turistica Pro Loco Corciano in collaborazione con il Comune di Corciano, il Corciano Festival sarà allestito all’insegna della qualità e della multidisciplinarietà con un programma che attraverserà tutti i linguaggi artistici accompagnando visitatori, pubblico e turisti nei luoghi storici, lungo le vie, gli scorci e nelle piazze del suggestivo centro di Corciano - selezionato tra I Borghi più belli d’Italia e riconosciuto come Destinazione Europea d’Eccellenza.

“Tra tradizione e storia, tra innovazione e sperimentazione, il Corciano Festival, una delle manifestazioni più antiche della nostra regione, propone spunti interessanti che saranno sicuramente apprezzati e valorizzati”. Lo ha detto l’assessore regionale alla cultura, Paola Agabiti, intervenendo alla presentazione della 57esima edizione del Corciano Festival.

“Ispirare infatti le arti visive, la musica, il teatro, la letteratura nell’edizione 2021 a Dante Alighieri, anno in cui in tutta Italia viene celebrato il 700esimo anno dalla morte del poeta – ha aggiunto l’assessore, colloca il Festival su un piano di originalità e sperimentazione che rende l’iniziativa particolarmente meritoria, in linea con gli sforzi fatti dalla locale associazione Pro-Loco e dall’amministrazione comunale per rendere questo appuntamento attrattivo e vincente anche dal punto di vista turistico”.

Il programma del Corciano Festival 2021

La sezione delle arti visive sarà nuovamente animata dal curatore prof. Gabriele Perretta che porterà ancora tutta la sua esperienza a Corciano con 4 rassegne personali di artisti contemporanei di calibro nazionale più una mostra di richiamo dedicata alle donne del ‘900.

La sezione dedicata alla musica si accende sabato 7 agosto, alle 21.30 in Piazza coragino, con il concerto inaugurale del Festival affidato a Micrologus con “Ballata, I vò che tu ritrovi amore” musiche di trovatori francesi e anonimi italiani all’epoca di Dante Alighieri. Un excursus tra le musiche dei piu? importanti trovatori del XIII sec. che Dante cita nelle sue opere per descrivere l’eccezionale ambiente musicale che ben conosce, confrontate con la piu? antica produzione italiana di ballate del primo Trecento.

A Corciano l'Orchestra presenta: “F.Hayden, F. Farkas,J.Ibert, G.Verdi, G.Rossini, G. Gershwin - i colori della grande musica”, domenica 8 agosto, alle 21.30 in Piazza Coragino. Torna al Festival il Billi Brass Quintet con un nuovo progetto prevede la proiezione live del film The Playhouse (Il teatro, 1921), uno dei capolavori del cinema muto firmato Buster Keaton, con musica originale e inedita scritta per il gruppo dal compositore americano David Short.

L'itinerario proseguira? poi attraverso epoche diverse, con un repertorio che vedra? proprio il teatro come protagonista, spaziando dall’operetta (Offenbach) all’opera italiana (seria e buffa, Verdi e Rossini), fino ai piu? amati Musical di Broadway (Gershwin e Bernstein). In scena il 12 agosto alle 21.30 in Piazza Coragino.

La sezione teatro mette in scena uno spettacolo itinerante creato appositamente per il Corciano Festival. Si tratta de “La Tempesta” di William Shakespeare, ad opera del regista e attore umbro Samuele Chiovoloni, prodotto dall'Associazione Argo in collaborazione con il Corciano Festival. (In scena il 10 e l'11 agosto, ogni sera con 2 repliche, la prima alle 20.00, la seconda alle 22.00).

In onore del Sommo Poeta andrà in scena il Jukebox Dantesco (Inferno), performance improvvisate per un’attrice e un musicista, con Fiammetta Olivieri e Fabio Serafini. Uno spettacolo che andrà in scena per due repliche... e che prenderà ogni volta dall'interazione diretta con il publico. La sezione letteraria prende il via lunedì 9 agosto con il cantautore Paolo Vallesi, questa volta in veste di scrittore, con il suo libro “La Forza della (mia) Vita” (Bertoni Editore, 2019). Dopo la vittoria dello show Rai “Ora o mai più”, Paolo Vallesi si racconta in un libro autobiografico “La forza della (mia) vita". Una vita artistica quella di Paolo legata a doppio filo alla canzone "La forza della vita", classificatasi terza al Festival di Sanremo del 1992 e diventata subito dopo un grande successo discografico. Una canzone che ha segnato l'inizio vero e proprio della sua carriera artistica e al tempo stesso è diventata un punto di riferimento costantemente presente nella sua vita personale e professionale. La presentazione sarà inframezzata da esecuzioni musicali e con l'autore ci sarà la giornalista Mariangela Taccone.

Martedì 10 agosto cominciano gli incontri a cura del giornalista e scrittore Giovanni Dozzini. Si parte con libro di Valentina Mira.... (Fandango Libri, 2021); l'11 agosto ospite del Festival Sandro Campani con il suo “I passi nel bosco” (Einaudi Editore, 2020) e il giorno seguente è la volta della scrittrice Simona Baldanzi con “Corpo Appennino - In cammino da Monte Sole a Sant’Anna di Stazzema” (Ediciclo Editore, 2021).

Venerdì 13 agosto il progetto Residenze letterarie presenta Racconti in piazza, a cura di Giovanni Dozzini. Le storie ambientate a Corciano di Simona Baldanzi, Sandro Campani e Valentina Mira saranno lette agli abitanti del borgo. Non mancheranno, inoltre, le affascinanti rievocazioni storiche in costume del ‘400, in scena in una ‘nuova veste’ ma sempre nelle giornate dal 13 al 15 agosto: i Menestrelli di Corciano diretti da Giovanni Brugnami accompagneranno le letture del Decameron; la Cerimonia del Lume si svolgerà, come ogni anno, con il dono del cero da parte della Magistratura corcianese alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Nella giornata di Ferragosto, in Piazza Coragino, si terrà una Cerimonia in costume del ‘400 per rendere omaggio al Gonfalone di B. Bonfigli e la serata si concluderà con la ormai consueta disfida degli arcieri tra i rioni medievali di Corciano (Borgo, Castello, Santa Croce, Serraglio).

Tutte le sere la Taverna del Duca sarà pronta ad accogliere i commensali per gustose cene a base dei presidi Slow Food e delle eccellenze umbre. Il Festival è promosso e organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco Corciano, in collaborazione con il Comune di Corciano e la Regione Umbria. È sostenuto dal BCC Umbria - Credito Cooperativo e reso possibile dall’impegno e dalla passione dell’intera comunità corcianese.