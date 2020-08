"Medialismi 2.0‘2.0", al Corciano Festival una mostra diffusa per i luoghi dell'antico Borgo

Il progetto, in esposizione dal 13 agosto al 13 settembre 2020, è ideato e curato da Gabriele Perretta e si rifà al concetto di Pratiche Mediali Diffuse, ovvero un’arte realizzata con il supporto della tecnologia e dei diversi linguaggi dei new media. Sarà articolata in sei segmenti correlati: MediAzioni & Co-rispondenze, Metessi (Opera/Pensiero), Impronte, Stendali, Manifesti, Pro.Segni.