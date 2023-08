Corciano, è festa grande: Mantignana in settembre e Sagra del pollo all’arrabbiata e dei prodotti tipici

La prima edizione fu organizzata dal locale circolo Arcs Mantignana nell’ormai lontano 1972. Da allora, tranne per la recente parentesi dovuta alla pandemia da covid 19, la comunità del piccolo borgo corcianese, su iniziativa dello stesso circolo Arcs, ha sempre dato vita a fine estate ad alcuni giorni di festa che hanno preso sin da subito il nome di Mantignana in settembre. Quest’anno la manifestazione taglia il prestigioso traguardo delle cinquanta edizioni e, per questo particolare anniversario, gli organizzatori hanno dato vita a un ricco programma di eventi che prenderanno il via venerdì 25 agosto per concludersi domenica 3 settembre. Per tutta la durata della manifestazione, la rinomata cucina proporrà un gustoso menù nell’ambito della Sagra del pollo all’arrabbiata e dei prodotti tipici: ogni sera, ad esempio, si potranno degustare tagliolini al tartufo, zuppa di ceci, porcini e maltagliati, cilona (una fetta di carne di maiale impanata, fritta e ripassata in padella con pomodoro), pollo all’arrabbiata con torta al testo ed erba. In alcune serate si potranno assaggiare anche penne con pomodorini freschi e guanciale croccante, gnocchi al sugo d’oca e agnello scottadito.

Tutte le serate sono previsti giochi popolari, gara di briscola e pesca di beneficenza. Per i più giovani sarà invece attivo il Katooba Pub. In programma, ovviamente come sempre, anche alcune serate danzanti. Tra gli appuntamenti in cartellone si parte venerdì 25 agosto con l’esibizione di pattinaggio artistico a rotelle, alle 19, a cura dell’Asd Pattinaggio artistico San Mariano. Saranno presenti le campionesse della società Costanza Biondi, Chiara Lanterna e Asia Patucca. Sabato 26 alle 17.30 verranno consegnate nuove panchine offerte dall’associazione Avanti Tutta per i giardini pubblici; alle 17.30 la US Mantignana Montemalbe organizza poi la Giornata del piccolo atleta; quindi alle 18 animazione e intrattenimento per bambini con Magic Andrea. La mattina di domenica 27 ci sarà la quarta edizione del Trofeo Umbria Enduro della Uisp a cui seguirà un pranzo negli stand gastronomici.