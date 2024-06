Una vita, la mia", il libro di Antonio Masiello per sostenere l'Onco Taxi. La presentazione a Chiugiana a un anno dalla sua morte

Giovedì 27 giugno, alle 21, al Cam di Chiugiana (via Fratelli Cervi 16), sarà presentato il libro "Una vita, la mia", scritto dall'autore, Antonio Masiello durante la malattia che lo ha portato a lasciare i suoi cari proprio il 27 giugno dello scorso anno. Il ricavato verrà devoluto alla Ovus per sostenere Onco Taxi che "per papà e per la nostra famiglia è stato di grande aiuto". Antonio è stato per anni uno degli animatori del circolo Arci di Chiugiana oltre che allenatore di calcio.