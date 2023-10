Corciano Castello di vino diventa Street Star: successo per la prima edizione

La prima edizione di Street Star, la cena gourmet con stella Michelin, che unisce l’alta cucina alle eccellenze enogastronomiche dell’Umbria con la promozione di un territorio e una finalità di beneficenza, non poteva andare meglio.

Sebbene questa prima cena stellata fosse un’edizione limitata a numero chiuso di partecipanti, le numerose richieste per aderire a questo innovativo format hanno causato un overbooking di prenotazioni, registrando il tutto esaurito.

L’evento stellato, che si è tenuto in un suggestivo ambiente duecentesco, la Taverna del Duca, nella favolosa atmosfera medioevale e rinascimentale di Corciano, uno dei più incantevoli borghi dell’Umbria, ha messo al centro dell’attenzione la ricercatezza di piatti preparati con classe, cura per il dettaglio e raffinati sapori, grazie allo chef Marco Lagrimino, una stella Michelin, e a una sua selezione di vini della zona del Lago Trasimeno.

Questo appuntamento gourmet, ideato e realizzato dalla Media Eventi, in collaborazione con Corciano Castello Divino e il Ristorante l’Acciuga di Perugia – insignito della stella nella Guida Michelin dal 2022 e considerato il venticinquesimo miglior ristorante d’Italia, secondo “50 Top Italy 2023” nella categoria Cucina d’autore –, rappresenta la prima manifestazione stellata in Umbria il cui obiettivo è quello di mettere in risalto le peculiarità di fare una ristorazione di altissima qualità con una perfetta combinazione tra prodotti e vini del territorio.

La peculiarità di questo primo food event, rappresentato da un originale format, è quella di far uscire la cucina stellata al di fuori delle quattro mura, per trasferirsi in un'altra location, entrando così in empatia con il pubblico in modo meno formale, pur mantenendo sempre elevato il livello di stile, di eleganza e di esclusività, al fine di promuovere in contemporanea, in una sorta di circuito virtuoso, la cucina, il mondo del wine e un borgo caratteristico umbro.

La prima serata ha suscitato un ampio consenso e un tributo di applausi per lo chef Lagrimino che ha fatto vivere l’emozione di assaporare uno spicchio di Umbria che sa di autentico e di odierno, pur rivisitato in chiave contemporanea, facendo gustare il meglio che offre la cucina gourmet della regione in combinazione con i vini del Trasimeno.

La filosofia dell’Acciuga si basa su una forte attenzione per la materia prima, soprattutto “povera”, che si declina secondo il ritmo delle stagioni, lavorata con quel pizzico di originalità e tecniche moderne che si traduce in una cucina contemporanea, profonda e dai sapori decisi, con ricette tradizionali miste al savoir-faire francese. Ed è proprio l’esaltazione della combinazione tra cucina gourmet e territorio la sfida principale che si prefigge Luca Caputo, titolare del ristorante.

Street Star si è svolto martedì 3 ottobre come anteprima di Corciano Castello di vino che si terrà nei giorni 6-8 ottobre. Lo scopo di questa cena è quello di donare parte del ricavato in beneficenza a favore della squadra di calcio Quarta Categoria FIGC paralimpica e sperimentale della società ASD Ellera Calcio.