Coppa della Perugina 2021, aperte le iscrizioni alla manifestazione d'auto d'epoca "più dolce"

Rivista nel classico programma per via delle restrizioni anti contagio da Covid-19, la classicissima manifestazione riservata alle auto antiche si svolgerà dal 18 al 20 maggio 2021

Una bella notizia per gli amanti delle auto d'epoca e di una delle più classiche manifestazioni di questo genere della tradizione umbra: dal 18 al 20 giugno 2021 torna infatti la Coppa della Perugina.

Gli organizzatori annunciano che l'edizione 2021 sarà in parte modificata nel programma generale per via dell'emergenza sanitaria ancora in corso; la classica competizione-passerella vede affascinanti auto retrò solcare i più bei panorami e territori dell'Umbria

Il Club Auto e Moto d’epoca Perugino, per sana prudenza, quest'anno ha scelto di contenere il numero degli equipaggi ad un massimo di 60: chi vuole partecipare può già iscriversi, tutte le informazioni sono disponibili nel sito web https://www.coppadellaperugina.com/

Il programma 2021