Nel vivo la Coppa della Perugina, oggi defilé in centro a Perugia

Le splendide auto antiche hanno iniziato la loro prova ieri dall'Autodromo di Magione per proseguire oggi nelle cittadine di Assisi, Gualdo e Nocera. Grande accoglienza a Foligno, ora è la volta di Perugia

Gli oltre 70 equipaggi che hanno dato il via alla 232edizione della Coppa della Perugina, dopo l'avvio di ieri dall'Autodromo dell'Umbria hanno toccato oggi le località di aAssisi, Gualdo e Nocera Umbra. Grande accoglienza in mattinata a Foligno da parte del Sidaco in Piazza della Repubblica.

Il programma della corsa con auto antiche che porta il nome della storica fabbrica di cioccolato Perugina proseguirà oggi nel capoluogo.

Alle ore 16.30 è previsto l'arrivo nel bellissimo Barton Park, alle porte della città, mentre per le ore18 è prevista l'attesa e caratteristica sfilata delle splendide e rare automobili d'epoca nel centralissimo Corso Vannucci. Un’elegante cena di gala alla Posta dei Donini allietata dalla presenza dei Maestri cioccolatieri della Perugina sarà il coronamento di una giornata densa di emozioni. Infine, domenica 20 mattina gli equipaggi si ritroveranno negli stabilimenti Nestlè Perugina per la visita del Museo storico e della Scuola del Cioccolato. Dopo la Rievocazione del Circuito storico della Coppa della Perugina le premiazioni si svolgeranno alla ex Villa Buitoni, e saranno allietate da un breve intrattenimento teatrale curato da Micromada.