Il Perugino "rubato" torna in città: nel duomo di San Lorenzo la copia dello Sposalizio della Vergine

Sarà esposta da venerdì 8 dicembre alle ore 10 fino a domenica 10 dicembre, presso la Cappella del Santo Anello nella Cattedrale di San Lorenzo a Perugia, la riproduzione dello Sposalizio della Vergine di Pietro Vannucci detto il Perugino,?eseguita da Bottega Tifernate.

All’interno della Cappella, le cui chiavi si conservano presso le principali autorità cittadine, è custodito l’Anello appartenuto secondo la tradizione alla Vergine Maria e visibile solamente due volte l’anno.

L’arrivo in città dell’Anello, generò un grande fervore nella comunità civile ed ecclesiastica, ed è a Pietro Vannucci, detto il Perugino, il figlio più illustre, il meglio maestro d’Italia, come viene definito dal banchiere Agostino Chigi, che venne chiesto di impreziosire la Cappella con un'opera che segnerà la storia dell'arte rinascimentale: si tratta dello Sposalizio della Vergine, meravigliosa pala d'altare realizzata tra 1501 e il 1504. La tavola lasciò Perugia nel 1797 durante le requisizioni napoleoniche e dopo un lungo viaggio per terra e per mare, giunse a Parigi, per poi essere destinata a Caen dove tutt’ora si trova al Musée des Beaux-Arts.?

In occasione di questa esposizione Isola San Lorenzo organizza una visita tematica dal titolo "L’Anello Celato. Storia del Santo Anello e di un capolavoro di Perugino" proponendo nei giorni 8 e 10 dicembre, alle ore 16.00 e alle ore 17.00, visite guidate nella Cattedrale di San Lorenzo e al Museo del Capitolo, completamente riallestito nell’anno del suo centenario di vita (1923-2023), alla scoperta della storia del prezioso monile e delle bellezze artistiche che la sua presenza in città ha generato.??

?L'iniziativa curata dall'arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, in collaborazione con il Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo e Genesi srl, è realizzata nell'ambito del progetto 'Perugino nel segno del tempo' e realizzata con il contributo del Comitato Promotore delle celebrazioni per il quinto centenario della morte del pittore Pietro Vannucci detto il Perugino.