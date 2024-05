Il diritto e le vite migranti, convegno e concerto a Palazzo Gallenga

Prezzo non disponibile

Un convegno per discutere di diritto e immigrazione. È quanto hanno promosso l’Università per Stranieri di Perugia, l’Ordine degli avvocati e il Comitato pari opportunità dell’avvocatura perugina per domani, venerdì 24 maggio alle 14.30 presso l’aula magna di Palazzo Gallenga, con il titolo “Il diritto e le vite migranti”. A seguire il concerto dell’Ensemble Strumentale da Camera del Conservatorio Morlacchi di Perugia (direttrice artistica Antonella Acquarelli) con l’esecuzione di brani di R. Schumann, J Brahms e S. Prokofiev. L'evento è patrocinato e accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Perugia con 3 crediti formativi.

Dopo i saluti istituzionali del rettore Valerio De Cesaris e l’introduzione dell’avvocato Ilario Taddei, presidente della Scuola forense “Gerardo Gatti” e dell’avvocata Francesca Brutti, presidente del Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati, si svolgeranno le relazioni di Chiara Favilli, ordinario di Diritto dell’Unione europea a Firenze, su “L’attuazione del patto europeo e i diritti di frontiera”; Loredana Giglio, magistrato in servizio presso il Tribunale di Perugia, su “La clausola del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali alla prova della giurisdizione”; Paolo Morozzo Della Rocca, dipartimento di scienze umana alla Stranieri, su “Il diritto all’unità famialiare e alla vita privata dello straniero”; Stefano Giubboni, ordinario di diritto del lavoro a Perugia, su “Le altre cittadinanze e la sicurezza sociale”; Lisa Taschini, avvocata, su “Dititti sul lavoro e diritti di soggiorno” e Paolo Richter Mapelli Mozzi, avvocato, su “La cittadinanza, l’ente locale e il giudice civile”.