Nel quadro del programma generale di attività dell’Istituto Conestabile-Piastrelli su “Cattolicesimo nostalgico e rinnovamento della Chiesa”, si svolgerà un incontro sul pensiero e l’opera di John Shelby Spong, vescovo cristiano della Chiesa Episcopale, (scomparso novantenne nel 2021), le cui tesi presentano aspetti innovativi per non dire rivoluzionari rispetto al pensiero teologico ed alla pratica liturgica e devozionale consolidatisi in ambito cristiano.

Il tema dell’incontro è: "John Shelby Spong un vescovo cristiano di fronte alla crisi del cristianesimo post-moderno".

Ne parlerà Ferdinando Sudati, presbitero, già parroco della diocesi di Lodi, scrittore e saggista che traducendo le numerose opere di J.S.Spong, ha fatto conoscere il suo pensiero in Italia.

L’appuntamento è per venerdì 17 maggio, ore 17.15, nella Sede dell’Istituto, Oratorio della SS. Annunziata, in piazza Mariotti 1, Perugia.