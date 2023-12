“Lune rosse, giungle urbane e polveri di Napoli. Antonio Capuano e la cultura italiana”, alla Stranieri evento per celebrare il grande regista

A partire dagli anni Novanta del Novecento una nuova generazione di cineasti e letterati ha provato a dare una nuova immagine del Sud e di Napoli in particolare, con l’esigenza di affrancarsi dall’oleografia e dagli stereotipi: fra essi Antonio Capuano è emerso a distanza come una delle figure principali di questo relato artistico.

La recente presenza del regista come personaggio del film È stata la mano di Dio, ne ha fatto conoscere anche al grande pubblico la figura e l’opera, nonché il ruolo di maestro del principale regista italiano contemporaneo e di tutta una generazione di cineasti.

Il riconosciuto magistero di Capuano su Sorrentino ha di recente regalato grande visibilità mediatica e rivalutazione critica al regista partenopeo, culminata con il tributo del David di Donatello alla carriera.

All’opera di Capuano l’Università per Stranieri di Perugia, e in particolare il Corso di laurea magistrale COMPSI*, dedicano un convegno internazionale articolato in due giornate, in programma presso l’aula VI di Palazzo Gallenga il 19 e 20 dicembre prossimi.

“Lune rosse, giungle urbane e polveri di Napoli. Antonio Capuano e la cultura italiana” è il titolo dell’evento che vedrà il coinvolgimento di studiosi, critici ed esperti di settore, provenienti dall’Italia e dall’estero, con il coinvolgimento, in particolare, di tre atenei statunitensi.

Oggetto d’indagine sarà la complessiva trama cinematografica del regista partenopeo, il quale, pur lontano da intenti sociologistici, si è rivelato una delle personalità artistiche che meglio è riuscita ad illustrare un intero periodo storico.

Attraverso i suoi film, infatti, si può leggere la società italiana degli ultimi 30 anni, riconoscendo nei temi affrontati una specie di diario sociale del paese e del microcosmo napoletano in particolare: disagio giovanile, criminalità organizzata, immigrazione, gioco d’azzardo, adozioni, scelte religiose, deindustrializzazione e lavoro.

Il convegno, promosso dal prof. Antonio Catolfi, si aprirà con i saluti del rettore, prof. Valerio De Cesaris, e della Direttrice del Dipartimento LILAIM**, prof.ssa Sabrina Stroppa.

L’intervento pubblico di Antonio Capuano è previsto per mercoledì 20 dicembre alle ore 10:00, nell’aula VI di Palazzo Gallenga.