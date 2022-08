Convegni, lezioni, spettacoli e arte, Polis partecipa alla settimana internazionale di studi psichiatrici e psicologici di Perugia

Si svolge a Perugia, da oggi al 4 settembre presso l’abbazia di San Pietro e il Museo Archeologico nazionale dell’Umbria, la 22nd Conference of the International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis).

Anche Polis società cooperativa prende parte al convegno sulla salute mentale attraverso il consorzio Auriga.

Il convegno è una iniziativa della società ISPS (International society for psychological and social approaches to psychosis) e si svolge in due contesti paralleli: la parte propriamente congressuale, nella quali ci saranno interventi, contributi preziosi di esperti scientifici del Perugino, umbri, nazionali e internazionali; parallelamente si svolgerà l’evento “Healing Spaces 1st international festival of art therapies for psychosis” che si snoderà in una serie di eventi artistici creati nel contesto della salute mentale.

Il consorzio Auriga, formato dalle cooperative perugine Asad, Nuova Dimensione, Polis e Borgorete parteciperà al congresso attraverso il contributo di Michela Vogrig, della presidenza nazionale di Legacoop. Per quanto riguarda il festival, invece, propone le seguenti performance tutte realizzate a cura di operatori, utenti, esperti delle strutture di salute mentale della ASL1 gestite dal consorzio Auriga: “Reflections on an open door. Theatrical reading”, Marina Biasi e Carla Gariazzo; “Camille: theater piece created from the letters of Camille Claudel”, Astra Lanz, scenografie Borderart; “Black Dawn/Black Down”, collettivo artistico Borderart; “Signs… tracks… evidence of life”, Casa Colonica, Carlo dalla Costa; “What wonderful clouds and passengers. A radio and multimedia performance”, Centro di accoglienza diurna di Perugia, Marco Zampieri.

L’evento è patrocinato dal Comune di Perugia, dall’Ordine degli psicologi dell’Umbria e dall’Università degli studi di Perugia e della World Psychiatric Association.