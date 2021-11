“Il Gusto nella Sfida - The Night”, un contest tra 18 ristoranti per rilanciare la ristorazione: protagonista anche la cantina Lungarotti e lo chef Lestini

Una sfida in contemporanea in 18 ristoranti italiani. Il prossimo 18 novembre, in 18 ristoranti sul territorio nazionale si terrà in contemporanea una wine dinner dove i protagonisti saranno 18 produttori di vino tra questi l'umbro Lungarotti.

L’azienda storica umbra ha infatti aderito al progetto “Il Gusto nella Sfida”, promosso dall’Istituto Grandi Marchi, la cui tappa conclusiva prevede una cena presso La Locanda del Cardinale di Assisi con una selezione di vini Lungarotti in abbinamento.

“Il Gusto nella Sfida – The Night è solo l’ultimo atto del format online ideato e promosso da Istituto Grandi Marchi per dare sostegno al mondo della ristorazione nel corso dei difficili mesi del lockdown. Una sfida divertente tra chef e produttori vitivinicoli che, in una prima fase, si è consumata sui canali social dell’Istituto Grandi Marchi con una serie di “confronti” virtuali per creare il perfetto abbinamento vino-cibo.

A raccogliere il “calice della sfida” lanciato da Chiara Lungarotti, è stato lo chef Alessandro Lestini de La Locanda del Cardinale di Assisi che ha proposto i “Bottoni ripieni di cicerchia in brodo di faraona” in abbinamento al Torre di Giano – Vigna il Pino 2017 a base di Vermentino, Trebbiano e Grechetto, considerato un antesignano dei vini bianchi italiani affinati in legno. Conclusa la prima fase, finalmente è giunto il momento di assaggiare il menu completo studiato dallo chef Lestini, sapientemente accompagnato dai vini Lungarotti.

Un format di successo

“Il Gusto nella Sfida” è un format che ha avuto grande seguito perché ha saputo raccontare l’alta gastronomia e le eccellenze vinicole con leggerezza, simpatia e originalità. Dopo le 18 “sfide” online che hanno catturato l’attenzione di oltre 2 milioni di contatti, il 18 novembre si terranno finalmente gli appuntamenti live che coinvolgeranno in contemporanea ben 12 regioni, dall’estremo nord al profondo sud del Paese. Ai fornelli, noti esponenti dell’alta cucina italiana tra cui Gennaro Esposito (Torre del Saracino), Filippo Saporito (La Leggenda dei Frati) e Pino Cuttaia (La Madia), solo per citarne alcuni, che sfideranno a colpi di ricette le 18 prestigiose cantine del gruppo Grandi Marchi, icone dell’enologia italiana.

Per partecipare alla wine dinner presso La Locanda del Cardinale di Assisi contattare: 075 815245

La sfida online tra Chiara Lungarotti e lo chef Alessandro Lestini:

https://www.youtube.com/watch?v=27D63L0UuVc