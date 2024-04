Verso un futuro sostenibile: l’evento che vuole dare nuova vita agli oggetti

Con l’arrivo della primavera, è tempo di rinnovare non solo lo spirito ma anche gli spazi in cui viviamo. Il cambio di stagione è l’occasione perfetta per riorganizzare il guardaroba e gli oggetti di casa, dando nuova vita a ciò che non utilizziamo più.

L’Unione Nazionale Consumatori Umbria ha lanciato l'iniziativa che invita i cittadini a portare vestiti, libri e oggetti in buono stato che non desiderano più presso la sede in Via del Macello 29B. Verranno regalati alla Festa dello scambio che si svolgerà il 23 maggio.

L’evento promuove il riutilizzo degli oggetti e contribuisce anche all’economia circolare, riducendo gli sprechi e contribuendo alla sostenibilità ambientale. Insomma un approccio collettivo che rafforza la comunità e serve a ricordare che ogni piccolo gesto può avere un impatto significativo sul nostro pianeta.