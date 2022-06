Congresso nazionale dei medici d'azienda, a Perugia la 35ma edizione, la prima in presenza dopo la pandemia

Si svolgerà a Perugia, presso l'Hotel Giò dal 9 all'11 Giugno, il 35mo Congresso nazionale dell'ANMA, Associazione Nazionale Medici di Azienda, la prima edizione in presenza all'indomani della pandemia.

"Vivere una professione significa anche focalizzarsi sulle sue prospettive e sulla sua capacità di rispondere alle richieste mutevoli della società e del mercato - si legge in una nota firmata dal presidente nazionale ANMA, Antonio Patané -. Quando poi la professione è fortemente incardinata su riferimenti normativi, è naturale chiedersi se la cornice appare sempre adeguata oppure fatalmente penalizzata dalla naturale latenza della norma rispetto alle esigenze della vita reale".

Il Congresso prevede dunque una riflessione sulle analisi delle criticità della professione, sul piano di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 e la relativa strategia dell’Unione Europea, su questioni più tecniche come la termoregolazione e la performance lavorativa, sull'orologio biologico al lavoro e sul rapporto tra le differenze di genere e i rischi sui luoghi di lavoro.

Sarà anche un momento in cui i medici di azienda si mettereanno in ascolto reciproco per quando emerso nei due anni di pandemia, che, come ricorca ancora Patané "hanno lasciato una forte traccia che si riflette nel modo di lavorare e nelle aspettative, soprattutto nei colleghi più giovani".

Perugia rappresenta per l'Associazione il luogo in cui, nei primi 35 anni di attività, fu svolto il primo Congresso “strutturato” dei medici d'azienda.