"Cammini e pellegrini oltre il Duemila", un convegno per riflettere sul pellegrinaggio al tempo del Covid

Si svolgerà a Perugia dal 1 al 3 ottobre il XXXII Incontro compostellano in Italia. Come negli anni precedenti si farà il punto della situazione sui cammini e sui pellegrinaggi in Italia e in Europa, con attenzione speciale a quanto accaduto durante la pandemia e con una specifica proiezione verso il futuro. Il tema dell'incontro è "Cammini e pellegrini oltre il Duemila".

Dopo il 2000 molte cose sono infatti cambiate sulle vie di pellegrinaggio ed una approfondita riflessione sugli sviluppi e sulle mutazioni in atto è necessaria come base per le azioni e interventi futuri.

All’incontro parteciperanno numerosi relatori tra cui Manuel Castiñeiras (Università di Barcellona), Miguel Taín (Università di Santiago de Compostela), Francisco Singul, (Xacobeo-Xunta de Galicia ), Jorge Martínez (Presidente Asociación de los Amigos de los Caminos de Santiago di Madrid ), Juan Guerrero (Presidente Asociación de los Amigos de los Caminos de Santiago di Malaga), Antón Pombo (scrittore e studioso del Cammino di Santiago ), Mark Ugolini (Délégué Asociation Alpes maritimes et relations franco-italienne ). Tra gli italiani mons. Paolo Giulietti (Arcivescovo di Lucca), Dianella Gambini (Università per stranieri di Perugia), don Paolo Asolan (Università lateranense, Roma) Mirko Santanicchia (Università degli Studi di Perugia), Jacopo Caucci (Università di Firenze), Gigi Bettin (scrittore e studioso di vie francescane) e un folto numero di ricercatori del Centro italiano di studi compostellani: Paolo Spolaore, Davide Gandini, Alessandro Piobbico, Giancarlo Guerrini, Gianni Casale.

Per l’occasione verranno presentati i restauri di opere a tematica compostellana alle quali ha contribuito il Centro italiano di studi compostellani.

"Ancora in fase di emergenza Covid stiamo assistendo ad una fortissima ripresa dei pellegrinaggi compostellani e dei pellegrinaggi in genere. Negli ultimi quattro mesi, nonostante le restrizioni, sono arrivati a Santiago oltre 100.000 pellegrini, preludendo alla straordinaria stagione che si annuncia per il 2022, quando si prevede che in 500.000 percorreranno a piedi le antiche strade per Santiago - ha detto Paolo Caucci von Saucken presidente del Centro italiano di studi compostellani - Il Convegno si pone il proposito di comprendere a fondo il fenomeno e di fornire basi solide su cui orientare, sia la ricerca che gli interventi pratici sul territorio, anche per quanto riguarda l’Italia. Sarà anche occasione per ricordare e festeggiare i 40 anni di vita della Confraternita di San Jacopo di Compostella, rifondata a Perugia nel 1981, sulla base dell’antica confraternita di pellegrini compostellani presente a Perugia nel XIV secolo".

PROGRAMMA (1-2-3 Ottobre 2021 )

Venerdì 1 ottobre

Oasi di Sant’Antonio, Sala Congressi “ Beato Giovanni Paolo II”, via Luigi Canali, 14, 06124 Perugia

ore 16.00 Inaugurazione del Convegno

0re 17.00 Interventi e Tavola rotonda “I Cammini di Santiago in Italia e in Europa”

Sabato 2 Ottobre

Oasi di Sant’Antonio, Sala Congressi “ Beato Giovanni Paolo II”, via Luigi Canali, 14, 06124 Perugia Ore 10.00 Capitolo generale Confraternita (Oratorio di Sant’Anna).

Ore 16.00 Continuazione del Convegno Cammini e Pellegrini oltre il Duemila.

Sala dei Notari , Palazzo dei Priori , Piazza IV Novembre.

Interventi e tavola rotonda su “Pellegrini, Ospitalità, Associazioni e Confraternite nel mondo del pellegrinaggio attuale e futuro”.

Domenica 3 Ottobre Ore 11,00 Messa Solenne in Cattedrale con la partecipazione dei confratelli da tutta Italia per l’ammissione dei nuovi membri e la consegna delle credenziali per chi è in partenza per Santiago, Roma o Gerusalemme.

Per maggior informazioni ci si può rivolgere alla segreteria: lunedì-venerdì, ore 9.00-13, sede Centro italiano di studi compostellani, piazza 4 Novembre 6, 06123 Perugia, segreteria@confraternitadisanjacopo.it - centro.santiago@unipg.it, tel. 075 5736381.