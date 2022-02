INVIATO CITTADINO Manu: una conferenza sui fossili, legata alla collezione di amuleti Giuseppe Bellucci

Manu. Una conferenza sui fossili, legata alla collezione di amuleti Giuseppe Bellucci, di cui ricorre il centenario della morte. Capofila dell’iniziativa: l’Università degli Studi di Perugia e l’Associazione Tangram.

Venerdì 18 febbraio, alle 16:30, Marco Cherin, del Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia, terrà una conferenza sui “Mammiferi fossili dell’Umbria. Da Cuvier e Bellucci agli studi moderni”.

A completare un pomeriggio che coniuga archeologia, antropologia e paleontologia, una visita guidata alla mostra “Tutte le Virtù degli Amuleti”, a cura di Maria Angela Turchetti, direttrice del Manu e dell’Ipogeo dei Volumni, con Sophie Persello e Christine Noel.

L’Umbria è un’area di grandissimo interesse paleontologico. Propone, infatti, la lettura di un importante “libro stratigrafico”, utile a gettar luce sugli ultimi tre milioni di anni circa in cui buona parte della Regione è andata in emersione ed è stata colonizzata da vertebrati terrestri. Non a caso Georges Cuvier, creazionista convinto e padre putativo della paleontologia dei vertebrati e dell’anatomia comparata, cita alcuni rinvenimenti di proboscidati e rinoceronti avvenuti in località umbre.

Tra le collezioni di fossili giunte sino a noi da quel periodo storico, quella di Giuseppe Bellucci, comprende alcuni fossili eccezionali, oggetto di recenti studi.

Dunque, tutti al Manu per scoprire, o riscoprire, un patrimonio ricco e di sicuro interesse.