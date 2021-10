Conferenza-concerto a Palazzo Gallenga con Stefano Ragni che illustra la Sonata a Kreutzer. “Una sonata che il dedicatario non ha mai suonato”, esordisce il Maestro. Una composizione assai difficile che però è stata suonata – e come! – da Uto Ughi con lo Stradivarius appartenuto proprio a

Rudolph Kreutzer. Ragni ne ha proposto l’adattamento per pianoforte, nella versione di Czerny.

Numerosi gli aneddoti legati a Beethoven e al personaggio, con riferimento all’omonima opera di Lev Tolstoi del 1891. Il “presto” così travolgente e il riferimento all’uxoricidio, causa una folle gelosia. Memorabile la battuta della nostra Barbara Alberti che osserva: “In Sonata a Kreutzer la donna è definitivamente e solo immonda e un galantuomo non può che sgozzarla, molto dolendosi del disturbo cui ella lo costringe (da “Sonata a Tolstoi”, 2010). La stessa autrice umbertidese è ospite, oggi pomeriggio alle 18, all’Unistra: leggerà e commenterà alcuni passi della sua opera intrisa di cultura, ironia e femminismo non rituale.