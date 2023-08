Bettona, concerto al tramonto alla Villa del Boccaglione con il giovane Beethoven

La Villa del Boccaglione apre le sue porte per un’esperienza in cui si incontrano musica, arte e spettacolo. Domenica 3 settembre, grazie al progetto Media Valle Tour – art food tourism, Bettona si inserisce nel percorso di promozione della Media Valle del Tevere, un viaggio multisensoriale, tra enogastronomia, arte e sport che vede coinvolti ben 10 comuni: Todi, Marsciano, Deruta, Bettona, Torgiano, Cannara, Monte Castello di Vibio, Fratta Todina, San Venanzo e Collazzone, con il concerto al tramonto “The Young Beethoven- Gli artigli di un artista da cucciolo”, preceduto dalle visite guidate alla villa realizzata su progetto di Piermarini. Il progetto, realizzato con la collaborazione di Cambio Festival e Il Piccolo Teatro degli Instabili Assisi, è sostenuto da Regione Umbria e Sviluppumbria.

“Abbiamo progettato una giornata evento che potesse raccontare al meglio il potenziale del territorio di Bettona e la visione culturale che sta dietro le nostre scelte – afferma il sindaco Valerio Bazzoffia - Villa del Boccaglione rappresenta un luogo unico che merita di essere valorizzato. Nella scelta delle proposte artistiche abbiamo aperto la nostra visione a realtà contemporanee, che avessero la forza di prendere la storia e costruire relazioni, racconti, suggestioni, in modo originale. La collaborazione tra Cambio Festival e Piccolo Teatro degli Instabili è il risultato di questa ricerca, dove la conoscenza e la professionalità, sono un elemento che fa la differenza. Vogliamo crescere, migliorare e presentare Bettona come un luogo in cui godere della bellezza in modo profondo – conclude l’assessore - Il progetto The Young Beethoven risponde in modo creativo alla ricerca di connessione tra la parte storica, in questo caso il ‘700, creando un ponte tra il genio tedesco o lo spirito innovativo che ha portato alla nascita della villa. Il sostegno della Soprintendenza e di Media Valle Tour dimostrano inoltre di come la valorizzazione del proprio patrimonio sia un obiettivo comune”.

La scala a tenaglia e la facciata ispirata dal Piermarini, saranno la magica scenografia del concerto spettacolo del pianista Marco Scolastra e del giornalista Sandro Cappelletto che saliranno sul palco per raccontare con parole e musica la vita del giovane genio tedesco.

Alla presentazione dell’evento ha partecipato anche Claudio Ranchiccio, vice sindaco del Comune di Todi, capofila del progetto Media Valle Tour: “Questo evento si inserisce in un contesto meraviglioso ed è frutto di un modello virtuoso di collaborazione tra Comuni, enti e associazioni e costituisce un esempio virtuoso di promozione del territorio, promuovendo le bellezze di questa area dell’Umbria, valorizzando le filiere enogastronomiche, artistiche e naturalistiche costituendo un attrattore culturale unico”.

IL PROGRAMMA

Venerdì ore 10.15: accoglienza degli ospiti nel parterre d’onore della Villa del Boccaglione;

Ore 10.30 e 11.45: due turni di visite guidate condotte da uno storico dell’arte, che racconterà la storia e gli aneddoti legati alla Villa. All’interno della Sala degli Specchi sarà possibile ammirare le opere dell’artista umbro Manuel Gargano. Visita gratuita solo su prenotazione obbligatoria.

Ore 13 “Brindisi alla Villa” una degustazione di prodotti tipici locali gestita dalle aziende del territorio.

Ore 19 Tramonto a Villa Boccaglione. Spettacolo musicale “The Young Beethoven. Gli artigli di un artista da cucciolo” interpretato da Marco Scolastra (Piano Solo) e Sandro Cappelletto (drammaturgo e voce narrante). Ingresso al concerto a partire dalle 18.20.

Prenotazione obbligatoria.

VISITE GUIDATE: bettonadavivere@libero.it / 366 6735767

CONCERTO: bettonadavivere@gmail.com/ 339 2035919