Trio Chagall in concerto, giovani talenti protagonisti alla sala dei Notari

Saranno i giovani ma già affermati musicisti del Trio Chagall (Edoardo Grieco, violino, Francesco Massimino, violoncello, e Lorenzo Nguyen, pianoforte) i protagonisti del prossimo appuntamento della stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia, domenica 19 novembre alle 17.30 alla Sala dei Notari.

Il programma che l'ensemble proporrà in concerto coprirà piu? d’un secolo di musica: da uno degli ultimi Trii di Joseph Haydn (Trio in do maggiore Hob. XV n. 27), si passerà a opere del primo Novecento, con il celeberrimo Trio in la minore di Maurice Ravel, completato appena prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, e il Trio n. 1 in do minore op. 8 “Poe?me”, pagina singolare di raro ascolto di un giovanissimo Dmitri Shostakovich, lavoro che rimase inedito durante la vita del compositore. Formatosi al Conservatorio di Torino nel 2013, il complesso si e? gia? esibito per le maggiori societa? concertistiche italiane, grazie anche al patrocinio della Fondazione De Sono e del Comitato AMUR (dal quale e? stato scelto come ensemble in residenza per la stagione 2023-24), ottenendo importanti riconoscimenti anche all’estero.

Al via la nuova stagione di Musica per Crescere

Lezioni-concerto e spettacoli musicali dedicati alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado dell'Umbria: ripartono con tre nuove produzioni le Mattinate musicali del progetto Musica per Crescere, promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica ONLUS.

Tre nuovi spettacoli per aprire gli occhi e spalancare le orecchie su quanto di bello ci sia sempre da scoprire nel mondo dei suoni e delle parole: BruttAnatroccolo, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo della scuola primaria, Gimmy, Tommy e Timmy, per la scuola primaria, e Mozart!, per le scuole secondarie di primo e secondo grado. “L’attenzione alla differenziazione degli spettacoli musicali per le varie fasce d’eta? – spiegano i coordinatori Simone Frondini e Leonardo Ramadori – ci ha portato a inventare, anche per la nuova stagione, tre diverse produzioni, tre storie musicali di talenti in erba che ne faranno vedere delle belle, animali architetti molto creativi e bizzarri geni assoluti che racconteranno le loro storie fatte di suoni, parole e tante sorprese”. Correlato agli spettacoli musicali ed ai concerti verrà bandito anche quest'anno il concorso Disegna la locandina, in cui si chiederà agli studenti coinvolti di realizzare un disegno inerente agli argomenti affrontati. I disegni premiati, come avvenuto nelle passate edizioni, verranno utilizzati per la locandina della stagione successiva.

“Spesso il pubblico dei bambini e dei ragazzi non si avvicina alle sale da concerto perché ha paura di annoiarsi – proseguono Frondini e Ramadori – ma questa distanza deriva solo dalla mancanza d’esperienza e dalla differenza che si è formata tra la musica che ascoltiamo tutti i giorni e quella dei grandi compositori della storia della musica. Il coinvolgimento diretto di giovani e giovanissimi artisti negli spettacoli ci permette di mostrare giovani che suonano e recitano per giovani, e non esiste veicolo piu? diretto per raccontare la bellezza del fare musica insieme. La musica d’insieme e? una bella metafora della societa?: se ognuno fa bene e con cura la sua parte, semplice o complicata che sia, ascoltando e in armonia con gli altri, il risultato generale e? bello e da soddisfazione”.

Dal 2003 ad oggi sono stati realizzati oltre 500 concerti per un pubblico di circa 100.000 tra bambini e ragazzi, 37 produzioni originali con nuove commissioni e pezzi di repertorio, e sono stati coinvolti 50 artisti tra musicisti, registi, attori, compositori e danzatori e alcuni degli spettacoli hanno visto la presenza da protagonisti di 30 tra bambini e ragazzi in qualità di attori e coristi.