Fossato di Vico, attesa per l'arrivo di The Niro e l'omaggio a Jeff Buckley

Sarà il Teatro Comunale di Fossato di Vico a ospitare, nell’ambito della stagione Tourné 2022/2023 promossa da Aucma e Mea Concerti, il prossimo 9 dicembre alle 21, il viaggio musicale del cantautore polistrumentista romano The Niro, partendo da brani storici come “Liar”, attraversando il “1969”, un indimenticabile omaggio a Jeff Buckley fino ad arrivare al nuovo album.

Cantautore, polistrumentista romano. Acclamato dalla critica e dalla stampa nazionale per il carattere unico e innovativo dei suoi album, The Niro è altresì apprezzato da “colleghi” illustri che lo hanno chiamato ad aprire i loro concerti. Tra i tanti: Deep Purple; Amy Winehouse; Sondre Lerche; Carmen Consoli, Okkervill River, Caparezza, Malika Ayane (per la quale attualmente è anche autore).

A settembre 2019 è uscito "The complete Jeff Buckley & Gary Lucas songbook" album, annunciato a Parigi, di The Niro featuring Gary Lucas che raccoglie per la prima volta tutte le canzoni scritte da Jeff Buckley con lo stesso Gary Lucas, inclusi cinque titoli finora non presenti in nessun album. L’album ha raggiunto il secondo posto nel premio Targa Tenco 2020.

L’appuntamento rientra nel format Foyer on air, reso possibile grazie ai fondi del POR - FESR 2014-2020 Asse 3 - Azione 3.2.1 Piano sviluppo e coesione FSC (D.L. n.34/2019) - Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – Anno 2022, indetto da Sviluppumbria.

La stagione Tourné 2022/2023 si realizza in collaborazione con Regione Umbria, Sviluppumbria, Comune di Perugia, Comune della Città di Assisi, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Narni, Comune di Montefalco Comune di Panicale, Comune di Perugia, Comune di Spello, Comune di Spoleto, Comune di Trevi. Partner tecnico Fattoria Creativa.

Prevendite su circuito TicketItalia. Sito ufficiale www.tourneumbria.it.